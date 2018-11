A szex egyet jelentett a halállal az egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosnak

Egy levágott fejű borjúval szexelt először Henry Lee Lucas, aki később több nőt is meggyilkolt és megerőszakolt. Egyszerűen élvezte, ha megölhet valakit, és szexelhet a hullájával.

Henry Lee Lucas 1936-ban született Virginia államban. Az anyja prostituáltként dolgozott, gyakran arra kényszerítette a fiát, hogy nézze, ahogy idegenekkel szexel. Ezenkívül rendszeresen ütötte is a gyerekét, egyszer pedig úgy megverte, hogy Henry elvesztette az eszméletét, és agykárosodása lett. Egy ilyen verés alkalmával az akkor még fiatal fiú elvesztette az egyik szemét.

10 éves volt, amikor az anyja egyik szeretője a szeme láttára levágta egy borjú fejét, majd szexelt a tetemmel. A férfi ezután arra biztatta Henryt, hogy ő is közösüljön a lefejezett borjúval. A fiúnak ez nem volt ellenére. Innentől kezdve a szex egyet jelentett számára a gyilkossággal és a halállal. Még gyerekkorában több állattal is fajtalankodott, vagy ha úgy tartotta kedve, akkor élve megnyúzta őket. 14 évesen egyegy 17 éves lányt először eszméletlenre vert, utána megerőszakolta. Megvárta, hogy felébredjen, majd megfojtotta.

A következő években többször is volt javítóintézetben betörések miatt, az utolsó ilyen esetben megszökött, és négy évig élt együtt egy Stella nevű nővel. Egész addig békében éltek, amíg nem találkozott újra az anyjával. Vele megint összeveszett, majd egy késsel megölte. Ezt a gyilkosságot már nem úszta meg, 40 év börtönre ítélték, de jó magaviselete miatt 15 év után kiengedték. Pár órával azután, hogy kijött a börtönből, újra gyilkolt. Egy évvel később újra letartóztatták, mert fegyverrel akart szexre kényszeríteni két fiatal lányt. Négy év múlva kiengedték a börtönből, és feleségül vett egy nőt, aki gyorsan elvált tőle, mert többször is megerőszakolta a 9 éves lányát, valamint a 7 éves fiával is megpróbált közösülni. Ezekután nem tudott máshova menni, csak az egyik nővéréhez. Ott az unokahúgát erőszakolta meg.

Akkor indult el végleg a lejtőn lefelé, amikor 1978-ben egy ingyenkonyhán összeismerkedett Ottis Toole-lal.

Együtt kezdtek el gyilkolni, egyszerűen csak azért, mert ez okozott nekik örömöt.

Általában meggyilkolták, majd megerőszakolták az áldozatokat, majd felgyújtották őket. Többnyire stopposokat és kamaszokat gyilkoltak, Henry különösen kedvelte azokat a nőket, akiknek lerobbant a kocsijuk. Később beléptek egy sátánista szektába Marylandben, itt már utasításra gyilkolták az embereket.

Amíg a szekta tagjai voltak, Henry megismerte Ottis unokahúgát, Bekyt. Viszonyt kezdett a 12 éves lánnyal, majd együtt le is léptek Marylandből. Éppen stoppoltak, amikor egy lelkész felvette őket. Nagy hatással volt rájuk a férfi, ezért később mindketten

megtértek, és beléptek egy egyházi közösségbe.

Azonban a lány egy idő után vissza akart menni Marylandbe, ezért összeveszett a férfival. Henry megölte, majd szexelt a holttestével, később feldarabolta, és egy erdőben elrejtette a lány hullájának darabjait. Az ismerőseinek azt hazudta, hogy a lány elhagyta őt. Később azt mondta, Beky volt az egyetlen nő, akit szeretett.

Végül a rendőrök nem a gyilkosságok, hanem engedély nélküli fegyvertartás miatt tartóztatták le. Henry börtönbe került, ahol bevallott mindent. Ottist is megemlítette, aki akkorra szintén börtönbe került. Később ő is mindent bevallott.

Henry elmondása szerint 20 év alatt több mint 300 embert gyilkolt meg, ebből 157-et tudtak rábizonyítani.

Mindkét férfit többszörös életfogytiglanra ítélte a bíróság. Henry Lee Lucas 2001-ben halt meg a börtönben.