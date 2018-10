Orbán Viktor az MSZP-nek: Értem a frusztrációjukat

Érthető, hogy a baloldal lelkiismerete rossz az urizálás ügyében, mivel az utolsó három baloldali kormányfő milliárdos volt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az azonnali kérdések órájában, az országgyűlés ülésén. A Vár felújítása ügyében azt is mondta, hogy a kommunisták azt lerombolták, sőt a párt is oda akart költözni. Most felújítás zajlik, a nemzeti örökségünkre mindnyájan büszkék lehetünk a felújítások után is – mondta a kormányfő.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy miért nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon az elmúlt 28 évben. A kormányfő minderre azt közölte, hogy világos és egyértelmű jogszabályok vannak, és a magyar kormányfők azok alá vetik magukat. Gyöngyösi minderre azt közölte, hogy olyan emberek bukkantak fel Orbán környezetében, akik állítólag terrorista kapcsolatokkal rendelkeznek. Orbán Viktor erre azt mondta, a becsmérlésre nem válaszol becsmérléssel. Az első magyar parlament képviselőit alávetették lusztrációnak, míg a közjogi méltóságok az Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelése alatt állnak - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Érthető a baloldal rossz lelkiismerete

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP képviselője arról kérdezte a kormányfőt, hogy miért költözik a Várba a miniszterelnök. Szerinte ez egy urizálás. Orbán Viktor erre azt mondta, nagy különbség van a nemzeti gondolkodás és az osztályharcos gondolkodás között. Mélyről jönni nem érdem, hanem állapot - tette hozzá. A lényeg, hogy hová tartanak az emberek, és milyen munkát végeznek. Nem költözök sehová, a Cinege utcában lakom és ott is fogok lakni, a miniszterek semmilyen rezidenciát nem vesznek igénybe – mondta a kormányfő.

Bangóné szerint a kormányfő urizál, és nem ismerné fel a fiatalkori önmagát. Orbán közölte, hogy érthető, hogy a baloldal lelkiismerete rossz az urizálás ügyében, mivel az utolsó három baloldali kormányfő milliárdos volt. Értem a frusztrációjukat – tette hozzá. A Vár ügyében elmondta, hogy a kommunisták azt lerombolták, sőt a párt is oda akart költözni. Most felújítás zajlik, a nemzeti örökségünkre mindnyájan büszkék lehetünk a felújítások után is – mondta a kormányfő.

Munkahelyek jöttek létre a falvakban

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője a leszakadó vidéki térségekről kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor minderre azt közölte, a magyar kormány számára az ország minden térsége egyformán fontos. A falvakat illetően pedig elmondta, hogy a kormánypárti frakcióban meglehetősen sokan jöttek a kistelepülésekről. 1300 milliárd forintos adósságot vett át a kormány a településektől a mostani kormányzati időszakban, míg az adósságot a szocialisták halmozták fel - ismertette a kormányfő. A falusiak a Fideszre szavaztak, míg az LMP-re nem – tette hozzá.

Keresztes szerint több százezer elvándorolt fiatal körében nincs többsége a kormánypártoknak. A politikus azt firtatta, hogy hol vannak a modern falvak program forrásai. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy két program fut a Modern Városok Program és a Modern Falu Program, mindkettőnek megvannak a forrásai. A falvak számára a legfontosabb eredmény az volt, hogy munkahelyeket hoztak létre piaci és közfoglalkoztatás révén – tette hozzá. Most új programok indulnak, többlettámogatás lesz a lakhatáshoz, megindul az alsóbbrendű utak fejlesztése, valamint óvodákat és bölcsődéket építünk – mondta Orbán Viktor.

Biztonságban van a fővárosi vízellátás

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője a Dunába Óbudánál befolyó szennyező anyagokról kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor azt válaszolta, a kormány a szükséges tájékoztatást bekérte a hatóságoktól. A kormányhivatal és a vízművek szerint a főváros vízellátása biztonságos. Budapest lakosságát ivóvízzel a csepeli és a szentendrei kutak látják el, így az óbudai eset nem veszélyezteti a fővárosi lakosságot. A kormányfő arra kért mindenkit, ne terjesszenek rémhíreket. Szabó Tímea szerint a kabinet nem tett semmit a korábbi években a rákkeltő anyag szivárgása ellen. Orbán Viktor válaszában közölte, hogy többször vizsgálták a vízminőséget, Budapest vízellátása biztonságos, és a szolgáltatott víz minősége megfelelő.

Orbán Viktor: Ha cicaproblémája van, forduljon a volt elnökéhez

Szilágyi György, a Jobbik képviselője a külföldi utazásairól kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy semmilyen díjat nem tud a kormányfő odaítélni vállalkozóknak. Egyelőre semmilyen döntés nincsen arról, hogy milyen sportberuházás valósul meg Székesfehérváron, így Szilágyi felszólalása minden tényalapot nélkülöz. Szilágyi szerint felháborító, hogy a kormányfő ajándékokat fogad el üzletemberektől. Orbán Viktor minderre azt felelte, nem értette a felszólalás összefüggéseit, de ha cicaproblémája van, akkor forduljon a volt pártelnökéhez.

Magyarország versenyzett Szlovákiával

Varga László, az MSZP képviselője arról kérdezte a kormányfőt, hogy miért nem Miskolcon ruházott be a BMW. Orbán Viktor közölte, hogy minden település egyformán fontos a kormány számára. Több Miskolcra érkezett beruházást segítettem személyesen, így az elmúlt időszakban kettőt – tette hozzá. A kormányfő arra is emlékeztetett, hogy a 2014-18-as ciklusban Varga László volt az egyéni képviselő Miskolcon, mégis rengeteg beruházás érkezett. Ebben a versenyben nem Miskolc futott Debrecennel, hanem Magyarország Szlovákiával.

Varga László azt mondta, nem tudják, hogy miért késlekednek a miskolci beruházások. Orbán Viktor azt mondta, a miskolci fejlesztések ügyében 2019-ben lesz áttörés. A keleti országrészben 16 ezer projektet 3 ezer milliárd forint értékben támogattak, míg nyugaton 11 ezer projektet támogattak. Mindez azt mutatja, hogy a kabinet kiemelten támogatja a keleti országrészt – tette hozzá.