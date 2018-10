Erre mindenképpen figyeljen oda halottak napján

Fokozott rendőri jelenlét lesz, elsősorban a temetők környékén és az oda vezető utakon mindenszentek és halottak napján, hogy az emlékezés zavartalan és biztonságos legyen - közölte a Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn a honlapján. Fokozott óvatosságra int a katasztrófavédelem is mindenkit mindenszentek és halottak napja előtt, mivel ilyenkor sokan mécsest vagy gyertyát gyújtanak a lakásukban is

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfői, az MTI-nek elküldött közleményében azt írta, hogy

november első napjaiban évente átlagosan húsz-harminc olyan esethez riasztják a tűzoltókat országszerte, ahol kegyeleti mécses vagy koszorú okoz tüzet.

Az esetek többségében csak kisebb károk keletkeznek, de minden évben előfordul, hogy egy gyertya nagyobb lakástüzet vagy sérülést okoz.

A tüzek leggyakoribb oka, hogy a lakásban égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a lángok a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek más helyiségekre is. Fontos tűzálló anyagból készült alátétet használni, így megakadályozható, hogy a mécses vagy a gyertya átforrósítsa környezetét. A meggyújtott gyertyát soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, olyan stabil helyre kell tenni, ahol nem tud eldőlni, a közeléből pedig el kell távolítani a gyúlékony anyagokat – írta a szóvivő, aki felidézte, hogy tavaly egy budapesti idősotthont kellett november elsején kiüríteni, mert egy tévére tett gyertya leégett, meggyújtotta a készüléket, amelyről aztán a tűz átterjedt az egész szobára, és heten megsérültek.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy akik jelmezbe bújnak halloween idején, legyenek különösen körültekintők a gyertyákkal feldíszített lakásban, hiszen a legtöbb jelmez könnyen éghető anyagból készül. A töklámpásoknak is megfelelő helyet kell választani, és olyan mécsest kell belerakni, amely szeles időben is biztonságosan ég.Mukics Dániel hozzátette, hogy a temetőkben nemcsak a felgyülemlett avar, hanem az elszáradt növények és a művirágok is könnyen lángra kaphatnak. Ajánlott a sírhely közvetlen környezetét megtisztítani a száraz avartól, az elszáradt virágoktól és koszorúktól. A szabadban csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, a mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, ne tudjon felborulni, a tartóban égő mécsest pedig távozáskor oltsuk el – javasolta a katasztrófavédelem szóvivője.

Fokozott rendőri jelenlét lesz az utakon

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleményében azt írták, ez az időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedőknek, mert a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő. A rendőri és polgárőri jelenlét célja elsősorban a forgalom segítése, de fellépnek a szabálytalan közlekedők ellen is. A rendőrség a közút kezelőivel együttműködve ideiglenes parkolóhelyeket is kijelöl, néhol pedig forgalomkorlátozást rendel el. Javasolják, hogy a vezetők figyeljék a közlekedési táblákat, vezessenek az időjárási, látási, valamint útviszonyoknak megfelelően, és fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket. A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a temetőbe látogatók ne vigyenek magukkal jelentős értékeket, táskájukat ne hagyják őrizetlenül, és figyeljenek jobban a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön is.

A kerékpárokat, autókat lehetőség szerint őrzött és kivilágított parkolóban tegyék le, értékeiket pedig ne hagyják a jármű utasterében - fűzték hozzá.