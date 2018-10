A Jobbik feketepénzekkel támogatott tévéjében buzizott a liberális álelit

A szörnykoalíciónak az apropót ezúttal az szolgáltatta, hogy Apáti Bencét kinevezték az Operettszínház balettigazgatójának. Az irigység baloldali műfaj, ezt most a korábban a szellemi fogyatékosokon gúnyolódó, balliberális Simicska-árva, Perjés Zoltán mutatta meg.

Volt már dicsőbb napja az N1TV-nek, mint a múlt hét pénteki. Az egykori radikális Jobbik párttévéjének K.O. című műsorának vendége a balliberális elit két szimbolikus figurája, Para-Kovács Imre és Perjés Zoltán újságírók voltak. Akárcsak a személyük, a beszélgetés helyszíne is szimbolikus volt: Perjésék ott adhattak hangot véleményüknek, amely stúdiónak korábban a közelébe nem merészkedtek volna. A párttévé 2015-ös alapítása óta azonban nagyot fordult a világ, hiszen a Jobbik korábbi nemzeti radikalizmusával szembefordulva kezdett politizálni, ami értelemszerűen a televíziójának szellemiségére is kihatott. Az elmúlt időszakban így már nem számított meglepetésnek, hogy a liberális értelmiség tagjai az N1TV kamerái előtt szerepeltek, de a Para-Kovács-Perjés-páros közös szereplése így is módfelett erősnek minősül. Ahogy beszámoltunk róla, a Jobbik-tévére az utóbbi időben alaposan rájár a rúd, pár napja Kisberk Szabolcs, volt főszerkesztő tálalt ki arról, hogy akárcsak a párthoz, hozzájuk is több millió forintos nagyságrendben érkeztek feketepénzek. A körülmények tehát sajátosan alakultak, akárcsak a beszélgetés, főleg annak az alábbi részlete.

Ez a kultúrharc ez aztán nekem úgy betett, mint az atom. Tehát egyfelől van egy házmester, aki reggel kitolja a kukákat, meg egy trimmers mellszőrzetű ugra-bugra balettáncos, aki telesírta a sajtót, hogy megcsalta a csaja. Tehát ők mondják meg, hogy Ady Endre nem jó, és Bródy János nem jó. - mondta Jobbik-tévé műsorában kicsit sem vissza fogva magát a balliberális Perjés. Trimmers mellszőrzetű - milyen gyáva és alattomos buzizás. Para-Kovács Imrének, az egykori Népszabadság és jelenlegi Hócipő humoristájának meg persze tetszett az egész.

A felvételt 6 perc 20 másodperctől nézze:

Az régi alapelv, hogy buzizni liberálisoknak azért lehet, az N1TV vendége pedig maximálisan tartotta magát a baráti köre által felállított szabályokhoz, nehéz másképp értelmezni a trimmers mellszőrzet kifejezést. Nem nehéz rájönni arra, hogy mondatait Magyarország egyik legelismertebb balettművészéhez, Apáti Bencéhez intézte. Hogy miért éppen most? Ezt sem nehéz kitalálni, hiszen Apátit a napokban nevezték ki az Operettszínház balettigazgatójának. Az irigykedésnek történelmi hagyományai vannak a baloldalon, egy egész politikai rendszer épült rá, Perjési pedig most azt mutatta meg, hogy az irigység továbbra is baloldali műfaj. Csakhogy a korábban a szellemi fogyatékosokon gúnyolódó, balliberális aktivista tovább vitte a dolgot, és

arról tett tanúbizonyságot, hogy mélységesen lenézi a táncművészetet, amit egyszerű ugra-bugrálásként állított be.

Egy valamire jó volt Perjés szánalmas megszólalása: rámutatott arra, hogy az irigységgel szemben a műveltség nem balliberális műfaj.

A perifériára szorult egykori disc-jockey-szerűség, Perjés sunyi buzizása mutatja, hogy a magukat balliberálisnak tartó propagandisták mennyire nem gondolják komolyan azt az eszmét, amire hivatkoznak. Míg egyrészt a liberálisok genderegyetemeket követelnek meg melegházasságot, egyébkén meg alpári és ocsmány stílusban buziznak.

A balliberális világ, erről sokat írtunk az Origón, különösen gyűlöli azokat a konzervatív embereket, akik gondolataikat megírják, írásaikat feltűnően sokan olvassák és emellett az élet más területén is feltűnően sikeresek. Elég utaltunk, hogy mennyit próbáltak szemtelenkedni G. Fodor Gáborral, a Századvég elnökével és a 888. hu főszerkesztőjével vagy éppen Bayer Zsolt íróval, tévés műsorvezetővel. És persze Apáti Bencét is gyűlölik a sikertelen balliberálisok , aki egyrészt a Magyar Idők főmunkatársa, de az egyik legnagyobb balettművész is, idén tavasszal még főszerepeket táncolt az Operaházban.

