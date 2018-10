Puzsér Róbert nem hivatalos főpolgármester-jelölt és humorista egy lapinterjúban elárulta, hogy többek között a régi ellenzéket akarja leváltani, ugyanakkor azt is elvárja, hogy ezek a a pártok visszalépjenek a javára a jövőre esedékes önkormányztai választáson. Az egypontos jelölt a Jobbik-médiájában mutatta meg magát.

Puzsér Róbert a HírTV-től való elbocsátását követően három dologgal hívta fel magára a figyelmet:

október közepén bejelentette, elindul a főpolgármesterségért,

a magyar fővárost egypontos programjával akarja megmenteni,

ami legfőbbképpen az autósok ellen irányul.

Miután a humorista jelezte ambícióit, rég nem látott veszekedések alakultak ki az ellenzéki oldalon. A sort a Puzsér kontra Magyar Szocialista Párt birkózás nyitotta meg, ami a Puzsér kontra Karácsony Gergely párharccal folytatódott, hogy aztán Magyarország első számú török, -és hódoltsági szakértője is beálljon a sorba, kialakítva a Puzsér kontra Vágó István csörtét. A hadakozásnak nem lett vége, Puzsér ma a Jobbik házimédiájának, az Alfahírnek adott gigahosszúságú interjút, amiben nem igazán kegyelemezett az ellenzék pártjainak, és politikusaiknak. A következőket mondta róluk a beszélgetés során, és a következő kéréseket fogalmazta meg feléjük:

LMP

"Mi ez a mai LMP? Demeter Mártát nemrég még nem is akarták felvenni a pártba, most meg már ő a pártelnök. Kik ők? Mik ők? Mit gondolnak ők? Gondolnak bármit is?"

MSZP és DK

"Úgy képzelem a nemzeti együttműködés végét, hogy jön egy mozgalom alulról, és elsöpri azt az ellenzékével együtt. Ez a mozgalom aztán kettészakad – ez lesz az új jobb- és baloldal."

Horváth Csaba és az MSZP

"Elveszítettek egymás után három választást kétharmaddal, jövőre ehhez hozzátesznek még kettőt, de ők soha nem lépnek vissza senki javára, mindörökké ők a baloldal, ők a „demokratikus oldal", ők üvöltik négy égtáj felé, hogy „összefogást". Ha bárki elindul rajtuk kívül, az megosztja a baloldalt – mondják ahelyett, hogy eltakarodnának végre."

Kunhalmi Ágnes

"Láttam egy felvételt, amelyen Kunhalmi Ágnes a külvárosi választókörzetében élő emberekhez tájszólással beszél. Csakhogy mi hallottuk elégszer Kunhalmit, és pontosan tudjuk, hogy nincs akcentusa. Az igazi baj ezzel az, hogy aki igény szerint bármilyen tud lenni, az valójában semmilyen. Az ilyen semmilyen politikusokból aztán soha nem lesznek államférfiak."

Puzsér a fentiek után a következő kéréssel fordult az ellenzékhez

"Százszor és ezerszer el kell mondani, hogy a szoclib network jelöltjének vissza kell lépnie, hogy esélyt adjon Tarlós leváltására."

Puzsér viszont nem lépne vissza a régi ellenzék javára

"Én nem fogok visszalépni az MSZP-DK javára, ez biztos. Azért jöttem, hogy leváltsam az elitet. Miért én lépjek vissza? Harminc éve itt ülnek a nyakunkon. Itt voltak, elkúrták, itt maradtak, összehegesztettek három kétharmados többséget Orbánnak, de újabb és újabb esélyt akarnak. És csak ők, és mindörökké csak ők. Harminc éve basszák el az országot, nem engedik kivakarózni ebből a mocskos polgárháborúból meg a nyomorult posztkádárizmusból. Most már lépjenek vissza ők!"