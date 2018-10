„Nem lennék a két valamikori jobbikos helyében, amikor véletlenül összefutnak majd az őket korábban önzetlenül támogatókkal" – ezeket a nem éppen finom sorokat Sneider Tamás intézte a Jobbikból kilépett két képviselőhöz. A pártelnökből előbújt Roy, a szkinhed, visszatért a bőrfejű múlt!

Minden jól indult Sneider Tamás, jobbikos pártelnök ma reggeli Facebook-bejegyzésében, hiszen kiderült, nagyon jól teljesít a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az Észak-Hajdúságban. „Fizikailag egy kicsit fáradtan, de elszántság szempontjából megerősödve tértem haza éjjel az otthonomba. Igazi kemény, egyenes szabolcsi, szatmári és beregi emberekkel találkoztam, de a Hajdúságban is büszke, kitartó és küzdeni akaró tagtársakkal, barátokkal töltöttem az időt" – írta a megfáradt pártvezér, aki egyenes szabolcsi, szatmári, és beregi emberekkel ütötte el az időt országjárásának legújabb állomásán. Csakhogy ezután valami elpattanhatott nála, ugyanis az idilli képet szétbombázva arról kezdett el írni, hogy két jobbikos képviselő behódolt a Fidesznek. Sneider fokozatosan hergelte bele magát a történtekbe, és sorról sorra erősebben fogalmazott a pártot eláruló politikusokról. Bejegyzésében hozzátette, hogy a renitens képviselők tettükkel mélyen felháborították és csúnyán elárulták azokat, akik értük is küzdöttek. „Rám is a meglepetés erejével hatott, hogy az árulásuk csak még nagyobb elszántságra és ellenállásra ösztönözi a tagjainkat" – húzta elő a tarsolyból a párt által mostanában látványosan erőltetett ellenállás kifejezést a meglepődött pártelnök, ami ezek szerint erre a helyzetre is tökéletesen alkalmazható. És amikor már tényleg vöröset láthatott a dühös Sneider, egy az egyben megfenyegette a Jobbikból távozó politikusokat:

Nem lennék a két valamikori jobbikos helyében, amikor véletlenül összefutnak majd az őket korábban önzetlenül támogatókkal.

- sugallta az egykori szkinhed-pártelnök, mi várható a pártot cserbenhagyókra, ha a közeljövőben összefutnak az egyenes szabolcsi, szatmári és beregi emberekkel. A jelek szerint nem sok jó.

Ahogy Sneider Tamásra sem sok jó vár, legalábbis Volner János, a párt korábbi alelnöke szerint. A politikus azt nyilatkozta a Magyar Időknek, hogy hamarosan Stummer János válthatja Sneidert.

Sneider Tamás csupán a Jobbik ideiglenes elnökeként funkcionál, de már meg is van az utódja: Stummer Jánosnak nagyon jó a kapcsolata Vona Gáborral, és Vona maga is egy rendkívül tehetséges és ígéretes politikusként gondol Stummerre, aki ráadásul erősen bírja Szabó Gábor pártigazgató támogatását is.

Hozzátette, hogy ez többek között abban mutatkozik meg, hogy az ellenállást, mint új pártstratégiát Stummer Jánosra bízták, pártbiztosi szerepkörben.