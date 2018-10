Holnaptól látogatható a Szépművészeti Múzeum

A több mint három évig tartó felújítási munkálatokat követően október legutolsó napjától látogatható a Szépművészeti Múzeum. A múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb rekonstrukciós munkálatai során nem csupán a múzeumi épület újult meg, hanem a gyűjtemény eredeti koncepciójához visszatérve a múzeum állandó kiállításait is újrarendezték. A felújított múzeum az új állandó tárlatok mellett a Leonardo da Vinci és a budapesti lovas című kamara-kiállítással várja majd a látogatókat. A múzeum déltől nyitja meg kapuit. Nézze meg a felújított múzeumról készült videót!

A Liget Budapest Projekt keretében végzett rekonstrukció során felújították a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett, azóta csak felületes felújításon átesett és raktárként használt impozáns Román Csarnokot, korszerűsítették a múzeum elavult fűtőrendszerét, klimatizálták a kiállítótermek egy részét, felújították a tetőszerkezet nagy részét, valamint új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket alakítottak ki az épületben.

A látogatók két szakaszban vehetik majd birtokba a megújult intézményt és az új kiállításokat.

Októberben a mélyföldszinti terek és a felújított Román szárny nagy része, valamint az ott található kiállítások nyílnak meg, az összes új állandó kiállítás pedig 2019 közepétől lesz majd látogatható.

A Szépművészeti Múzeum kiállításainak újrarendezésével párhuzamosan zárnak be a Magyar Nemzeti Galéria régi magyar gyűjteményeinek egyes állandó tárlatai, ugyanis a Szépművészeti kiállítási koncepciója – visszatérve az eredeti, alapításkori alapelvekhez - gyökeresen átalakul: több évtizedes távollét után a magyar művészeti anyag hazatér a Szépművészetibe, így a múzeum ezt követően az egyiptomi és a görög-római művészet mellett a 18. század végéig együtt mutatja be az egyetemes és a magyar művészet történetét.Mindezekkel párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének kiállítása - ideiglenesen, az Új Nemzeti Galéria megnyitásáig - felköltözik a Várba, ahol így az elmúlt több mint két évszázad magyar és nem magyar képzőművészeti alkotásai együtt lesznek láthatók a Magyar Nemzeti Galériában, 2019 elejétől. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló Új Nemzeti Galéria épülete pedig a tervek szerint 2021 végére készül el.



A Szépművészeti Múzeum átfogó felújítása 14.000 négyzetmétert érintett, ami a múzeum alapterületének mintegy negyven százaléka. A rekonstrukció a Román Csarnok mellett érintette többek között a reneszánsz stílusú Michelangelo termet is, amely az elmúlt évtizedekben átalakítva, a látogatóktól elzárva, irodaként funkcionált. A felújításnak köszönhetően csaknem 2000 négyzetméternyi korábbi kiállítótér nyeri vissza eredeti funkcióját és a műtárgyraktáraknak is mintegy félezer négyzetméterrel több hely jut majd a megújult épületben. A felújítás során egy új, térszint alatti, korszerű étterem és kávézó is kialakításra került.

Az 1906-ban megnyílt Szépművészeti Múzeum épülete története során már több kisebb részleges rekonstrukción átesett, de a nyugati, ún. Román szárny felújítása és az épületgépészet átfogó fejlesztése évtizedek óta váratott magára.

A munkálatok középpontjában álló, a múzeum leggazdagabban dekorált, román kori templombelsőt mintázó Román Csarnokot több mint 70 éve nem láthatta a nagyközönség. A felújításig raktárként funkcionáló teremben a Régi Képtár festményeinek egy része mellett a gyűjteményben őrzött gipszmásolatokat is itt tárolták. A Liget Budapest projekt keretében megoldódik az évtizedek óta hányattatott sorsú gipszmásolatok sorsa is: a műtárgyak a felújítás alatt álló és jövőre megnyíló komáromi Csillagerődbe valamint a Szabolcs utcában megépülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba kerülnek majd.



Hosszú évtizedek után végre megtörtént a Szépművészeti Múzeum épületének csaknem teljes műszaki modernizációja is, többek között kazánostul lecserélték a hetvenes évekből való gőzfűtést és a régi, zajos klímaberendezéseket. A tetőre napelemek és napkollektorok kerülnek, gazdaságosabbá téve a múzeum üzemeltetését, és ezen túl megtörtént az épület utólagos, talajnedvesség elleni szigetelése is. Mindezekkel párhuzamosan új elektromos hálózatokat és klímarendszereket építettek ki, korszerűsítették a biztonsági, vagyonvédelmi, informatikai rendszereket, új személy- és teherlifteket állítottak be, valamint a modern műtárgyszállításnak megfelelő „expedíciós folyosókat" is kialakítottak. Mindeközben a múzeum teljes akadálymentesítése is megtörtént.