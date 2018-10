Kiadós hazugság, hogy a román minimálbér magasabb a magyarnál

Újabb olyan álhír kering az éterben, amit nagyjából pár perc utánanézéssel könnyen meg lehet cáfolni. Ezúttal egy gazdasági hírportál akarta elhitetni az olvasóival, hogy a román minimálbér leelőzi a magyart. A valóságot ezúttal sem sikerült eltalálni, a ballib fake news-gyűjtemény újabb hírrel bővült.

A Menedzsment Fórum nevű gazdasági hírportálon jelent meg ma hajnalban az „Ez is eljött: leelőzi a román minimálbér a magyart" címmel egy olyan írás, amely ismét azt igyekszik bizonygatni, hogy a magyar kormány milyen ügyetlen, már a románok is jobbak egyes mutatókban, mint a magyarok. Többször beszámoltunk róla, hogy a balliberális-kormányellenes portálok az utóbbi időben erősen ráálltak az álhírek gyártására, abból a nemes célból, hogy megtámogassák a kicsit bukdácsoló ellenzéki pártokat. Ha most neki látnék ezeket a történeteket részletezni, akkor napestig a szerkesztőségben ülnék, így inkább csak a Menedzsment Fórum HVG-díjas alkotásával fogok foglalkozni. Az anyag komolyságára utal, hogy a portál munkatársa a címben állít valamit, aztán a leadben szinte tökéletes precizitással megcáfolja azt. „Lehet már a héten lehagyhatja a Romániában érvényes minimálbér a magyart" – írja a gazdasági portál gazdasági szakértője feltételes módban, úgy, hogy egy sorral feljebb, azaz a címben már tényként veszi a minimálbért érintő helycserét. Ha túllépünk az első sorok megpróbáltatásain, és elverekedjük magunkat az anyag végére, akkor pár malőr azért feltűnhet olvasás közben. Az egészen biztos, hogyha ezeket a hibákat egy elsőéves gazdasági szakos hallgató vétette volna, akkor a vizsgáztatója a vizsga első percében megköszönte volna neki a részvételt:

az írásban ugyanis keverednek a fogalmak, példának okáért a gazdasági szakportál összemosta a bruttó és a nettó minimálbért, ráadásul idehozta a vásárlóerő paritást is.

ebből következően nem teljesen tiszta, mit is akart pontosan mondani a költő.

a bruttó bérek, továbbmenve azok vásárlóerő-paritáson való összehasonlításán, nem túl sok értelme van.

az adóterhek országonként eltérnek, évente is változhatnak, csak a nettó minimálbért lehet elkölteni a boltokban.

Egy kis utánanézéssel kideríthető lett volna, hogy 2018-ban a nettó minimálbér a bruttónál sokkal kisebb mértékben nőtt Romániában. Ennek oka, hogy a bérre rakódó munkáltatói járulékok csaknem teljesen megszűntek, és ezt a közterhet a munkavállalói járulékok vették át. Vagyis a bruttó minimálbér emelkedésének egy része egyszerűen a bruttó minimálbér adótartalmának emelkedését jelentette.

Romániában több mint 30 százalékkal nőtt a bruttó minimálbér 2018-ban. Ennek következtében a bruttó minimálbér tekintetében – vásárlóerő-paritáson – Románia immár megelőzi Csehországot, Szlovákiát, sőt Portugáliát is, ez azonban lényegében fiktív növekedés.Ugyanis ebből a munkavállalók sokkal kevesebbet érezhettek. A levonások után – lejben számítva – 9 százalékos volt a nettó minimálbér emelkedése 2018-ban. (A növekedést egyébként a jövedelemadó csökkentése is támogatta.)

A nettó minimálbér tekintetében Magyarország továbbra is érdemben, 18 százalék körüli mértékben megelőzi Romániát.

Vásárlóerő-paritáson is megelőzi, igaz, kisebb mértékben.

a nettó minimálbérre hivatalos adatok az Eurostat honlapján nem állnak rendelkezésre, az eredményeket saját számítással kaptuk.

látható, hogy 2019-ben hiába növekedik a romániai bruttó minimálbér az idei magyar minimálbér fölé, a nettó így sem fogja elérni még az idei magyarországi szintet sem. A magyar minimálbér jövőre emelkedni fog.

A jövő évi, illetve a kissé előrehozott minimálbér emelkedés mértéke Romániában tehát 9,4 százalékos lesz, Magyarországon pedig a versenyszféra és a kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tárgyalnak és állapodnak meg annak mértékéről. Ha ott nem történne megegyezés, akkor az illetékes miniszter javaslatára a kormány dönti el a mértékeket.

A valóságot ezúttal a Menedzsment Fórumnak nem sikerült eltalálnia, a ballib fake news-gyűjtemény újabb hírrel bővült.