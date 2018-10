A Soros-hálózat legalizálni akarja az illegális migrációt

Az illegális migrációról volt szó kedden napirend előtt az Országgyűlésben. A Ház több törvényjavaslatról is döntött.

Böröcz László (Fidesz) párhuzamot vont a 2015-ös európai migrációs válság és az Egyesült Államok déli határa felé vonuló tömeg között. Szerinte 2015-ben nem véletlenszerűen jelentek meg emberek, hanem a Soros-hálózat tudatosan szervezett támadásáról volt szó Magyarország és Európa ellen.

Most már nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is intenzíven dolgozik a Soros-hálózat.Hozzátette, hogy Egyesül Államok déli határánál készülnek a főpróbára az arra menetelő, több ezres migránstömeggel. Kísérteties a hasonlóság a korábbi szerbiai és a mostani boszniai helyzettel, ahol szervezetten menetelő, több ezres migránstömeggel ostromolták meg a magyar, nemrég pedig a horvát határt.

Böröcz László azt mondta, a Soros-hálózat és a vele szövetséges politikai erők legalizálni, szervezetté és automatikussá akarják tenni az illegális migrációt és le akarják mondatni a nemzetállamokat a határvédelem jogáról, így akarnak bevándorlókontinenst csinálni Európából és így akarják destabilizálni a bevándorlóellenes amerikai kormányt. Szorgalmazta, hogy a parlament honvédelmi, valamint nemzetbiztonsági bizottsága vegye napirendjére a balkáni migránshelyzet kérdését.

Ezért erősítették meg a magyar határ védelmét

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára is úgy vélte, hogy főpróbát lehet látni, amelynek célja, hogy megtörjék a migrációellenes országok ellenállását. A történések mögött az államtitkár is Soros Györgyöt látta. Elmondta, Magyarország déli határaitól nem messze több tízezres tömeg áramlik észak felé, ezért fontos, a magyar határ védelmének megerősítése. Szerinte romolhat a helyzet a magyar határon, mindenre, a legrosszabb eseményre, a magyar határ áttörésére is fel kell készülni. Az államtitkár közölte, a helyzet komoly, válságos és pattanásig feszült a déli határainktól nem olyan messze.

Elfogadták a jegybank múlt évről szóló beszámolóját

A parlament elfogadta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017-ről szóló üzleti jelentését és beszámolóját.

A képviselők 110 igen szavazattal, 52 nem ellenében hagyták jóvá az erről szóló javaslatot. Matolcsy György, az MNB elnöke az előterjesztés vitájában azt közölte, a jegybank 2017-ben is sikeresen és eredményesen működött, ahogy 2013 után minden évben. Hangsúlyozta, a jegybank törvényi feladatainak eleget tett, mérlegét pozitív eredménnyel zárta.

A jegybankelnök szólt arról, hogy a Monetáris Tanács által bevezetett nem konvencionális eszközöknek köszönhetően a magyar költségvetés bruttó hazai termékhez mért kamatkiadása 2017-ben 600 milliárd forinttal volt kevesebb 2013-hoz képest. Sikeresnek értékelte a 2017-ben zárult növekedési hitelprogramot, amely közlése szerint 2-2,5 százalékkal járult hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez.

A parlament negyedével növelte a honvédség létszámkeretét

Az Országgyűlés az eddigi 29 700-ról 37 650-re növelte a Magyar Honvédség szervezeteinél rendszeresíthető beosztások felső határát. A képviselők 136 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett hagyták jóvá a honvédelmi miniszter erről szóló javaslatát.

Benkő Tibor a lépésről korábban azt mondta, a kormány célja, hogy erős magyar honvédséget építsen, ehhez pedig növelni kell a hivatásos és még inkább az önkéntes tartalékos katonák számát. A kabinet ehhez új, modern fegyvereket szerez be, hogy a honvédek a vállalásuknak maximálisan meg tudjanak felelni - tette hozzá.