Újabb világsztár bújt Nanushka ruhába

Nagy büszkeség, ismét magyar tervezőre esett egy igazi stílusikon választása. Gigi Hadid és Jennifer Lawrence után most Dakota Johnsont csípték el Nanushkában – számolt be az InStyle divatmagazin.

Mindig is tudtuk, hogy Nanushka fantasztikus, de nagy örömünkre most már külföldön is egyre többen rajonganak érte. Csodálatos ruháinak híre pedig már a legnagyobb sztárokhoz is eljutott, Taylor Swift, Drew Barrymore, Miranda Kerr, Charlize Theron és Gigi Hadid – csak néhány név azok közül, akik már viseltek Nanushkát, sőt, Jennifer Lawrence egy hónap alatt kétszer is

– olvasható a divatlap beszámolójában.

Ha valaki, akkor Dakota nagyon képben van a divattal, a vörös szőnyegen is mindig szuperstílusos szetteket visel, ezért is örülünk, hogy ő is felfigyelt a hazai márkára.

Ezért a fazonért egyébként különösen rajong a sztárvilág, Priyanka Chopra már viselte Nanushka Marfa névre keresztelt farmerét augusztus végén.

Ebben nincs is semmi meglepő, a 80-as éveket idéző darab mindent megtestesít, ami most menő a farmertrendek között, érdemes rá neked is lecsapni! Abban is biztosak vagyunk, hogy az SS19-es kollekcióból nem ez lesz az utolsó darab, amit viszontláthatunk a sztárcsajokon – áll az Instyle cikkében.

Nézegessen még több képet Dakota Johnsonról Nanushkában itt.