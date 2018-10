Egy német ápoló beismerte, hogy több mint száz beteget ölt meg. Pere ma kezdődött meg. Már egy ideje börtönben van, több gyilkosságot ugyanis már korábban sikerült rábizonyítani. Most újabbak jöhetnek.

A 41 éves férfi már tíz éve börtönben van.

Korábban ugyanis kiderült, hogy hat betegét megölte. Ezért életfogytiglanit kapott, azóta azonban újabb ügyek kerültek elő.

További száz embert ölhetett meg.

A mai tárgyalásra annyian mentek el, hogy a közösségi központban tartották, nem a bíróságon. A teremben ott ültek az áldozatok hozzátartozói.

Egyelőre az is kérdéses, hogy hogyan tudott 2000 és 2005 között gyilkolni kórházakban, anélkül, hogy a kórház vezetői, a rendőrség vagy az igazságszolgáltatás felfigyelt volna rá.

A vád szerint Niels Högel öt éven át az oldenburgi, majd a szomszédos Delmenhorst kórházában

szándékosan a szív leállását okozó injekciót adott be a betegeinek, majd megpróbálta őket újraéleszteni, többnyire sikertelenül.

A vád szerint mindezt azért tette, hogy kollégái előtt csillogtassa az újraélesztési képességeit, illetve unatkozott. A legfiatalabb áldozata 34, a legidősebb 96 éves volt. Az áldozatait véletlenszerűen választotta ki.

Soha nem mutatta, hogy lelkiismeret-furdalása lenne.

Cellatársai szerint elégedett volt amiatt, hogy ő a legnagyobb bűnöző a II. világháború óta.

Sebastien Bührmann bíró ígérete szerint a várhatóan legalább májusig tartó tárgyaláson feltárják a példa nélküli eset részleteit. A 64 delmenhorsti és a 36 oldenburgi állítólagos gyilkosság kapcsán ugyanis Högel messze nem árult el mindent titkot.

A nyomozók az áldozatok tényleges számát több mint kétszázra teszik, de sok esetben lehetetlen a bizonyítás, mert a betegeket elhamvasztották.

Högelt, akit 2005-ben kaptak rajta, hogy nem előírt szert adott be egy betegnek Delmenhorstban, 2008-ban hétévi börtönre ítélték szándékos emberölési kísérlet miatt. 2009-ben került börtönbe, ahonnan nem is távozott. Egy másik perben ugyanis a hozzátartozók nyomására további öt gyilkosság derült ki. Ezután 15 évre ítélték. Később vallotta be a pszichiáterének, hogy több mint 30 gyilkosságot elkövetett Delmenhorstban. A nyomozók ezután a vizsgálatot kiterjesztették az oldenburgi kórházra is, és több mint 134 exhumálást végeztek.