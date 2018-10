Merkel migrációs ügyben kifejezetten Európa ellenes választ adott

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt arról, hogy a parlamenti imareggelin is téma volt a pittsburghi mészárlás, de szóba került még németországi helyzet, valamint a törvényalkotási munka is.

A képviselő beszámolt arról, hogy kedd reggelre is szerveztek egy imareggelit a Parlamentbe, aminek eredetileg más témája lett volna, de hétvégi pittsburghi merénylet felülírta a tervezetet. Megemlékeznek a képviselők az imareggelin az elhunyt zsidó polgárokról, a keresztény áldozatokról, valamint imádkoznak azokért is, akiknek az életéért még küzdenek az orvosok.

Bajkai István szerint ez a szörnyűséges tett, amit elkövetett a merénylő, az mindenkit figyelmeztetéssel és félelemmel kell eltöltsön. Sajnos Európában és az Egyesült Államokban is több terrortámadás történt, amelyek akár már rendszeresnek is tekinthetők a XXI. században, ez is félelmetessé teszi a mai világunkat – tette hozzá a politikus, majd hozzáfűzte, nagyon fontos intő jelnek kell tekinteni, hogy most egy zsinagógát ért egy ilyen aljas támadás, most meg kell állni és tenni kell valamit.

Mindeközben Németországban Hessenben lezajlottak a választások, amelyek a kormányzópártok erős csökkenését hozták, Angela Merkel már be is jelentette, hogy nem kíván újraindulni a pártja vezetéséért, sőt ez a mostani lesz az utolsó kancellári ciklusa. Bajkai István szerint Merkel bukásához nagyban járult hozzá a willkommenskultur meghirdetése, amivel migránsok tömegeit hívta Európába, Németországba, a sok bevándorló között pedig egyértelműen sok ellenséges szándékú ember is volt. A képviselő felidézett több olyan beszélgetést, amelyek során CDU, CSU képviselőkkel tárgyalt, akik elmondták neki, a kancellár politikai nimbusza elveszőben van. Sajnos a CDU több olyan hibát is elkövetett, amelynek folyományaként megerősödhetett a szélsőjobb, egyszerűen nem tudtak jó válaszokat adni a kor égető kérdéseire, sőt migrációs ügyben pedig kifejezetten Európa ellenes válaszokat adtak Bajkai István szerint.

