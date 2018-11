Hatalmas tömeg van a temetők környékén

Ma és a következő három napban is rengetegen mennek ki a temetőbe halottaikhoz. Ez pedig rengeteg veszélyt jelent, nőhet a rosszullétek, a balesetek és a lopások száma is. Pont ezért több rendőr és mentős dolgozik a hosszú hétvégén. A legnagyobb veszélyt azonban a gyertyák és a mécsesek jelentik, mert szinte minden évben okoznak legalább egy komolyabb lakástüzet, vagy akár tragédiát is.

Ezekben a napokban rengetegen, köztük idős emberek mennek temetőbe. Sokan ezt sötétedés után teszik, ezért érdemes elemlámpát vinni – többek között ezt ajánlják az embereknek a mentősök. Ilyenkor ugyanis több a baleset, a sírokban, főleg sötétben könnyen el lehet esni.

Azt is mondják, különösen

a gyerekre oda kell figyelni a temetőben, sok sírkő ugyanis meglazult, könnyen ledőlhet. Ezek akár tragédiát is okozhatnak.

Temetőbe elmenni sok embernek komoly fizikai erőpróbát jelent. Ezért a betegeknek és az időseknek a mentősök azt ajánlják, vigyék magukkal rendszeresen, vagy szükség esetén szedett gyógyszereiket, és vizet, esetleg innivalót is.

Az ünnepek alatt az egész országban 1.500 mentős dolgozik majd.

A gyertyák és a tűz

Ebben az időszakban a rengeteg mécses miatt jóval több dolga van a tűzoltóknak, mint egy átlagos napon. A mécsesek okozta tüzek miatt november első napjaiban átlagosan húsz-harminc olyan esethez hívják őket, amikor egy mécses vagy koszorú okoz tüzet. Ráadásul minden évben előfordul legalább egy nagyobb lakástűz vagy komolyabb sérülés, amelyet egy gyertya okoz.

A tüzet a leggyakrabban az okozza, hogy a lakásban égő mécsest, gyertyát olyan helyre teszik, ahol a lángok könnyen belekapnak valamibe, például egy függönybe vagy asztalterítőbe, ahonnan aztán persze a tűz továbbterjed.

A katasztrófavédők azt ajánlják, hogy a mécseseket tűzálló anyagból készült alátétre tegyék, és persze távol a bútoroktól. A meggyújtott gyertyát soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, olyan stabil helyre kell tenni, ahol nem tud eldőlni – teszik hozzá.

Egy éve egy budapesti idősotthont kellett kiüríteni, mert egy tévére tett gyertya leégett, meggyújtotta a tévét, amelyről aztán a tűz átterjedt az egész szobára. Akkor heten sérültek meg.

A temetőkben nemcsak a lehullott levelek, hanem az elszáradt növények és a művirágok is könnyen lángra kaphatnak. Ezért ajánlott a sírok közvetlen környezetét megtisztítani, mielőtt a gyertyákat meggyújtjuk.

Az elmúlt években egyre többen kezdtek el beöltözni jelmezbe és halloweenbulit tartani. A katasztrófavédők szerint ez is rengeteg veszélyt jelent. A gyertyákkal feldíszített lakásokban a sokszor éghető anyagból készült jelmezek könnyen lángra kaphatnak.

Ahogy érdemes odafigyelni arra is, hogy hová rakjuk a töklámpásokat, amelyeknek a közepén gyertya van.

Több a rendőr is

A rendőrök is arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy a következő időszak az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent, már csak azért is, mert jóval többen ülnek kocsiba.

A következő napokban olyan helyeken is meg lehet majd állni a temetők közelében, ahol máskor nem. Ezek csak ideiglenes parkolóhelyek. A táblákat azonban érdemes figyelni az autósoknak.A rendőrök azt is javasolják, hogy azok, akik temetőbe mennek, ne vigyenek magukkal drága dolgokat, a táskájukat ne hagyják őrizetlenül, és figyeljenek jobban a zsúfolt buszokon, villamosokon.

Azt is mondják, hogy aki elmegy otthonról, zárja be lakása ablakát, ajtaját, kertes házak esetén pedig igyekezzen megakadályozni, hogy az utcáról könnyen be lehessen jutni az udvarára.