Továbbra is a háttérből irányít Lendvai Ildikó - videó

Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke továbbra is ad informális tanácsokat a szocialistáknak, akik továbbra is a legnagyobb erőnek számítanak a baloldalon. A volt pártelnök Puzsér Róbertről is beszélt az Origónak adott interjújában. Most már mindenki számára világos, a volt párttelnök továbbra is nagyon komoly befolyással bír az MSZP-re, míg Tóth Bertalan, a gyengekezű jelenlegi elnök teljesen alkalmatlan a feladatára.

Lendvai Ildikó szerint a mostani baloldal helyzetén nem segít, hogy nagyon jelentős a szervezeti széttagoltság, de szerinte ez idővel meg fog oldódni. Az MSZP volt elnöke az Origónak arról is beszélt, hogy bár hivatalosan nem ad tanácsokat a szocialistáknak, de nagyon sokan hívják. A mostani pártvezetés névsorát és teljesítményét látva ezen persze nehéz csodálkozni. Lendvai Ildikó a jövő évi főpolgármester-választásról is beszélt.

Lendvai Ildikó a mostani nyilatkozata alapján továbbra is az MSZP meghatározó háttérbeli figurája, akinek a véleményére adnak a párton belül. Ezzel szemben Tóth Bertalan, pártelnök továbbra sem látszik a nyilvánosság előtt. Az elmúlt hónapokban, ha volt is valakinek kétsége, teljesen világos lett mindenki előtt, hogy alkalmatlan a posztjára.

Az MSZP-ben tehát továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a párt nagy öregjei (Lendvai Ildikó vagy éppen, információink szerint, Kovács László is), akik a legtöbb tapasztalattal és valamiféle egykori politikai sikerrel is rendelkeznek a párton belül.