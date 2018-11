A jobbikos képviselő korábban elszántan védte a kaszinó-bizniszt, mert családi érdekeltsége volt benne, a '90-es években a Fradi-ultrák vezetője volt, és múltjában vannak más furcsaságok is, amire majd visszatérünk. Szilágyi György azok közé a politikusok közé tartozik, akik bort isznak és vizet prédikálnak. Megmutatjuk, hogyan jutott el az egykori huligán odáig, hogy a balra tolódó Jobbik képviselőjeként a magyar kormányfőt támadja. Az ok elég egyszerű: ő a kapcsolat a szerencsejáték-ipar és a Jobbik között és amikor a kormány betiltotta a félkarú rablókat, személyes érintettsége (családi érdekeltségéből adódó anyagi vesztesége) miatt dühödt erővel támadt a kormányra. Indulata – mint tudjuk – azóta is tart.