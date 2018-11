Hogy a nők sokban különböznek a férfiaktól – ideológia ide vagy oda – tény. Úgy tűnik azonban, hogy még a káros szenvedélyek mentén sincs egyenlőség a nemek között: a nők máshogy isznak, mint a férfiak.

A női alkoholizmus sokszor összetettebb, függ például a családi állapottól is. Egy családanya inkább zugivó, míg a szingli hölgyek általában bulikban, koktélozgatva élnek függőségüknek. A női alkoholizmus sokáig számított tabunak, ma is csúnyábban nézünk egy részeg nőre, mint egy ittas férfira. Az orvostudomány kutatásai is gyerekcipőben járnak még, ami a férfi-női alkoholizmust illeti. De nem véletlenül: a nők általában nehezebben vállalják alkoholizmusukat, játszmáik is kifinomultabbak függőségük elrejtésére. Ha közelebbről nézzük, látható, hogy egy ördögi körről van szó, a tabuk, a negatívabb megítélés erősíti a titkolózást és a manipulációt.

Bármilyen függőségről legyen szó, muszáj rendszerszemléletben gondolkoznunk. A családi kapcsolatoknak mind van egyfajta sajátos homeosztázisa, mivel folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással, hatnak egymásra. Klasszikus példa erre az alkoholista férj esete, aki megbízhatatlan, nem lehet rá számítani, ezért felesége átveszi az ő szerepeit is. A feleség ezekről az új szerepekről és a kontrollról pedig nehezen mond le, így viszont ő maga is akadályozza a férj tisztulását. Az eredeti családi rendszer tehát felborul, amiben a férj nem találja a helyét, alkoholizmusa lesz a neki meghagyott, állandó és biztonságossá vált szerep. Sokszor a rendszer, tehát a család felbomlása ezért elengedhetetlen az alkoholista gyógyulásához.

Bár a száraz november elsősorban az alkoholról szól, a függőség mintázata ugyanúgy működik más szerek esetében is. Nők esetében az alkoholnál is gyakoribb a gyógyszerfüggőség, míg ezt teljesen leválasztani az alkoholról nem lehet. Gyakori, hogy „szerváltás” történik, az alkoholfüggőség kezelésére kapott gyógyszer lesz az új drog. Míg az alkoholt sokkal könnyebben szerezte meg a függő, a napi gyógyszeradag megszerzéséhez már trükköznie kell, lévén erős hatású, vényköteles szerekről van szó. Egy függő azonban nem ismer lehetetlent, így könnyen keveredhet a játszmák és hazugságok hálójába.

A száraz november elsősorban nem az ilyen súlyos szerhasználóknak szól, de nem árt ismerni a függőség mélyre húzó spirálját, melybe első belépő általában úgy kezdődik, hogy „csak egy sört iszom”. A legveszélyesebb drog ugyanis nem a heroin, a kemény gyógyszerek vagy az égetett szesz, hanem a „csak”.

Ezért érdemes néha tartani egy hónap alkoholmentességet, még, ha távolról sem ismerős a függőség vagy annak bármely tünete. Így nem csak fizikailag frissül szervezetünk, de tudatosul is viszonyunk az alkoholhoz. Ez pedig nemtől függetlenül, mindenki számára csak jó lehet.

Horváth Zsófia viselkedéselemező írása