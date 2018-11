Nyilvánosan szoptatott Szinetár Dóra - fotó

Egy budai bevásárlóközpont folyosóján szoptatta meg egyéves gyerekét Szinetár Dóra. Nem ez az első alkalom, hogy a színésznő nyilvános helyen szoptatott, főleg azért, mert elkötelezett támogatója az ügynek. A rajongókat persze megosztja a fotó és a téma, sokan felháborítónak tartják a színésznő viselkedését, mert szerintük csak magát akarja mutogatni.

A Szinetár Dóra Instagram-oldalán kialakult kommentháborút a Ripost szúrta ki.

A színésznő a Mammut bevásárlóköpontban járt, amikor kisfia, Benji megéhezett. Nem vonultak el a pelenkázóba, a színésznő inkább a folyosón szoptatta meg gyerekét. Erről fotó is készült, ezt töltötte fel saját oldalára.

A kép alatt természetesen azonnal egymásnak estek az ellentétes véleményen lévő rajongók. Egyesek szerint természetes, hogy egy anya ott és akkor szoptatja meg a gyerekét, ahol az a legkényelmesebb, míg mások szerint ez csak a magamutogatás egyik formája.

A háborgók közül legtöbben nem is azon akadtak fenn, hogy Szinetár Dóra nyilvános helyen szoptat, hanem hogy erről fotó is készült. Szerintük egy egyéves gyerek mellett az anya már jobban fel tud készülni az etetési időre, és ha kell, cumisüveget is vihet magával, hogy elkerülje a hasonló kellemetlenségeket.