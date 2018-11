A Momentum még mindenszentekkor is Soros György egyetemét védi

A viccpárt aktivistái az amerikai milliárdos üzletember kedvéért zsírkrétákkal firkálták össze egyeteme, a CEU bejárata előtti részt, hogy visszaszámlálva figyelmeztessék az Orbán-kormányt, hány napjuk van az egyetemmel a szerződést aláírni. A hajnalban véghez vitt, bátor és karakán Soros György melletti kiállásukkal felhívták arra a közvélemény figyelmét, hogy akár még lehetetlen időben is képesek felkelni.

A politika iránt érzékenyek kapásból kiszúrták, hogy az elmúlt időszakban jelentős stratégiaváltás történt a Momentumban, ugyanis a lendületes fiatalok a szórólap-osztogatásról átálltak a budapesti aszfaltok elleni kíméletlen háborúra, amelynek során nem válogatnak az eszközökben. A nemsokára bemutatásra kerülő, példátlan, minden eddigi akciójukat elsöprő betonharcuk nem volt példanélküli, ugyanis már az országgyűlési választások napján szemet szúrt nekik a végtelenül unalmas, szürke és ellenséges aszfalttenger, amit aztán szét is pingáltak. Fekete-Győr Andrásék a számukra túl nagy sikerrel nem végződő áprilisi parlamenti választást követően sem feledkeztek meg legújabb ellenségükről, és legutóbb egy iskolaigazgató kinevezése miatt nyúltak ismét a festékes flakonokhoz. Az ember azt gondolná, hogy még a magyar Picassók is tarthatnak egy kis szünetet küzdelmükben, azonban mint kiderült, ők nem azok a henyélős fajták. Magyarország aszfalt elleni élharcosai úgy döntöttek, hogy még mindenszentekkor sincs megállás. Ugyanis helyzet van, a Soros-egyetemet meg kell menteni, nehogy már elköltözzenek Bécsbe, mekkora veszteség érné az országot. Ezért a rendszerváltás utáni politikai élet eddigi legdurvább eszközével üzentek a magyar kormánynak: fehér színű zsírkrétákkal. A Momentum a CEU bejárata elé rajzolt számokkal kívánja figyelmeztetni a magyar kormányt, hány napjuk maradt aláírni a Soros-egyetemmel a szerződést. Hogy valaki értesüljön is az akcióról, közösségi oldalukon futatták meg a hírt a következő szöveggel:

Még 29 napja van a kormánynak, hogy aláírja a CEU-val kötött megállapodást

- írja Magyarország legelszántabb humortömörülése Facebook-oldalán.

A hajnalban véghez vitt, bátor és karakán Soros György melletti kiállásukkal felhívták a közvélemény figyelmét arra, hogy a tengerentúli milliárdos kedvéért, akár még lehetetlen időben is felkelnek. Amúgy a napokban az Origo stábja lencsevégre kapta Fekete-Győr András pártelnököt a pártja által szervezett, a Soros-egyetem melletti tüntetésen, aki nem kívánt válaszolni arra, hogy kaptak-e pénzt a tengerentúlról, és ha igen, mennyit.

Az ifjúpolitikus válaszától senki nem lett okosabb, az viszont biztos, hogy szórólapokra, festékes flakonokra és fehér színű zsírkrétákra bőven van pénz.