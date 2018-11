Tordai Bence kapta a pártvezetéstől a megtisztelő feladatot, hogy halottak napján egy akkora munkakerülő himnuszt csengessen le, hogy az ország összes túlhajszolt, dolgozó emberének elmenjen a kedve a munkától. Karácsony Gergely pártjának fiatal tehetsége sajtótájékoztatót tartott, "minden szava kincs", úgy is kezeltük.

Kora délutánig meglehetősen egysíkúan csordogáltak a hírek szerte a nagyvilágból, de aztán érkezett a Magyarországról a Párbeszédnek a hallgatók körében nem túl népszerű professzora, aki akkora populistabombát dobott le a magyar éterbe, hogy egyből vége lett az unalomnak. Tordai Bence a Fidesz budapesti székháza előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol az MTI tudósítása szerint a hatnapos munkahét helytelenségéről beszélt. Kifejtette, hogy az év végéig még három olyan szombat van, amit

elvesznek az

emberektől

sőt,

a családoktólés ami ennél is rosszabb,

ebből kettő decemberre esik.

Kik teszik ezt a mocskos dolgot a magyar emberekkel, a magyar családokkal? - merül fel a kérdés. Tordai rámutatott arra, hogy természetesen nem más teszi ezt az embertelenséget az emberekkel, mint a Fidesz, hiszen ha olyan jól állna a gazdaság, mint ahogy mondják, akkor bőven beleférne, hogy ne kelljen annyit dolgozni. Ezért a Párbeszéd a mai napon rájött arra, hogy

eljött az ideje, hogy végre megszüntetésre kerüljön az emberek túlhajszoltsága,

és

a kifacsart polgárok helyét, kipihent és motivált emberek vegyék át.

Hogy miért is van szükség minderre? Természetesen erre is magyarázatot adott Karácsony Gergely pártjának delegáltja. Mert ezek a szombatok nem teljes értékű munkanapok, és amúgy is a magyar emberek ezeknek a nagy részét ellógják, nem járnak be a munkahelyükre.

Tordai Bence kicsit még beszélt arról is, hogy ha Puzsér Róbert szeretne főpolgármester-jelöltté válni, először az előválasztáson mérettesse meg magát. Ezután véget ért a sajtótájékoztató.