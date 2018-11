Elvették szüleitől azt a négyéves kislányt, akit a rendőrség gyanúja szerint megerőszakolhattak Cegléden, és három napja engedték ki a kórházból – tudta meg a Bors. A törött lábú Andikát a szülei négy hete szállították kórházba, ahol kiderült, hogy vérzett a nemi szerve. A nőgyógyász szerint a gyermeket megerőszakolhatták.

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, Cegléden egy munkásszállón megerőszakoltak egy négyéves kislányt. A család azzal védekezik, hogy egy óriási, 500 kilós súly esett véletlenül Andika lábára, így keletkeztek a sérülései. A családtagokat többször is kihallgatták, a gyermek nagybátyját hazugságvizsgálatnak is alávetették.

Három napja kiengedték a kislányt a kórházból, de nem lehet a szüleivel, ugyanis kiemelték a családból, nevelőszülőkhöz került. Az édesanyja több mint három hétig el sem mozdult mellőle, még benn is aludt, most egy csapásra ő sem láthatja, azt sem tudni, hova került a kislány – mondta lapnak a szülőknek szállást adó ceglédi telephely vezetője. Most várjuk, hogy kiderüljön az igazság. A kórházban pszichológus vizsgálta Andikát, a következő hetekben az óvodai környezetét is ellenőrzik, és a gyerekorvosát is meghallgatják – tette hozzá a férfi.

A Bors úgy tudja, a rendőrség minden eshetőséget vizsgál az üggyel kapcsolatban, így a balesetet sem tartják kizártnak, de az ügy minősítése nem változott: szexuális erőszak gyanúja miatt nyomoznak, továbbra is ismeretlen tettes ellen.