Újabb fejlemény Demeter Márta Jobbik-párttag édesapjának ügyében, hogy kiderült, ismerte őt Varga-Damm Andrea, Simicska Lajos korábbi ügyvédje. A jobbikos politikus jó ideje barátian viszonyul az időközben az LMP társelnökévé választott Demeterhez, így gyanítható, hogy azonos célért dolgoznak. Minden jel arra mutat, hogy komoly erőcsoportok vannak mind a Jobbikban, mind az LMP-ben is, akik a két szervezet közelítésén dolgoznak.

Tegnap számoltunk be arról a különös összefonódásról, miszerint Demeter Mártának, az LMP újdonsült társelnökének az édesapja a Jobbiknak a tagja, ahová még a párt radikális időszakában, 2011 júliusában lépett be. Ez onnan derült ki, hogy portálunk kérdésekkel fordult a zöldek sajtóosztályához, miután kiszúrtunk egy televíziós beszélgetést, amiben Pörzse Sándor, korábbi jobbikos országgyűlési képviselő beszélt erről. A politikust felkavarhatta az ügy, hiszen érdeklődésünket követően Facebook-oldalán a következő gondolatokat posztolta.

Édesapám lánya vagyok, és büszke vagyok rá!

A hozzászólók közül többen nem értették, hogy miért írta ki ezt az LMP-s politikus. Viszont akadtak olyanok is, akik sejtették, hogy miről lehet szó.

Varga-Damm Andrea baráti viszonyt ápol az LMP friss társelnökével

"Ismerem az édesapádat. Nagyon jó ember. Kérlek, add át neki, hogy Jucus Kőbányáról szeretettel gondol rá" - írta Demeter bejegyzése alatti hozzászólásában Zigó Judit, aki a Jobbik kőbányai jelöltje volt a 2010-es önkormányzati választáson. A dolog pikantériája, hogy Demeter Márta is Kőbányán indult, csak éppen az LMP színeiben, és az idei áprilisi országgyűlési választáson. Zigó amúgy alaposan be van ágyazva jobbikos körökbe, hiszen a Vona-Szabó Krisztina (Vona Gábor felesége) főszerkesztésével működő IgenÉlet nevű internetes portál munkatársa volt. Az azóta befuccsolt oldal impresszumában rajta kívül olvasható továbbá Vona Gábor feleségének testvérének, egyben Vona volt titkárságvezetőjének, Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő feleségének, és az azóta megszűnt, Jobbik-közeli Barikád újságírójának a neve is. Talán még Zigó kommentjénél is érdekesebb, hogy hosszászólását kedvelte Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője. Ez arra utal, hogy személyesen ismeri Demeter Márta édesapját, amiből azt a következtetés lehet levonni, hogy a Demeter-család igencsak jó kapcsolatot ápol vezető jobikkos politikusokkal, ami a két párt korábbi viszonyát ismerve, több mint furcsa.

Nem ez volt az első olyan alkalom, amikor Varga-Damm módfelett barátian viszonyult az LMP-s politikushoz. Amikor Demeter hazugságára fény derült, és védekezésképpen billentyűzetet ragadott, a jobbikos politikus elsők között írt neki, a következő sorokkal biztatta őt közösségi oldalán:

Mártikám! Ez is csak azt jelenti, hogy számítasz. Számolni kell Veled. Azért próbálnak bántani, felelősségre vonni a semmiért. Úgy kenterbe vered ezt a sok lusta hivatalnokot, hogy csak kapkodják a fejüket.

A magyar politikában szokatlan jelenség, hogy két párt között ekkora "átjárás" legyen. Ahhoz, hogy letisztuljon a kép, és érthetővé váljon a történet, két fontos dolgot kell kibontani. Varga-Damm Andrea egyértelműen a Simicska-éra alatt kapott fontosabb szerepet a Jobbikban, így róla semmiképpen sem lehet úgy beszélni, mint aki már a párt radikális korszakánál is jelen lett volna. Sajtóértesülések tudni vélték, hogy a politikus egy időben a milliárdos vállalkozó ügyvédje volt, ezt látszik alátámasztani, hogy többször lehetett látni a társaságában, leginkább a veszprémi kézilabdacsapat mérkőzésein. A politikus a Jobbik 2018-as országos listáján az ötödik helyet kapta, minden bizonnyal Simicskának köszönhetően. A vállalkozó közel sem zárkózott el annyira a zöldpárthoz való közeledéstől, mint ahogy az megfigyelhető volt a párt radikális korszakában. Varga-Damm is ezt a szellemiséget képviseli, sokan fontos szereplőnek tartják a párt balratolódásában. A Magyar Idők korábban arról cikkezett, hogy Volner Jánosékhoz hasonlóan a politikus is otthagyhatja a párt képviselőcsoportját, és egy új balliberális frakció alapításának látna neki.

Másrészről Demeter Márta szerepe is meglehetősen érdekes. Ismert, politikai pályafutása a Magyar Szocialista Pártban (MSZP) kezdődött, majd a leszállóágban lévő szervezetet otthagyva az LMP-be ejtőernyőzött, ahol villámkarriert futott be. Demetert nemrég a párt női társelnökének választották, ami sokakból ellenérzést váltott ki: két alkalommal is megtorpedózták a pártba való felvételét. Így meglehetősen ellentmondásos módon lett a zöldek vezetője. Annak fényében meg különösen, hogy független képviselői időszakában hírbe hozták a Jobbikkal. A Magyar Idők arról írt, hogy

a szocialista politikusok között elterjedt a hír, hogy Demeter a Jobbik-frakciójába ülne át, amint letelik az a hat hónap.

Akkor nem sokan tulajdonítottak nagy jelentőséget a hírnek, de a mostani politikai mozgások fényében új megvilágításba kerülhet. Demeter Mártának és családjának Varga-Damm Andreával való jó kapcsolata rávilágít arra, hogy

komoly erőcsoportok vannak a Jobbikban, és az LMP-ben is, akik a két szervezet közelítésén dolgoznak.

Az még kétesélyes, hogy tényleg lesz-e együttműködés az egykori ellenségek között. Viszont az tény: információink szerint Demeter Márta tulajdonképpen a milliárdos Simicska Lajos embere. Az ő tudtával került az LMP-be.

A Jobbik és az LMP jó ideje közeledik egymáshoz

A két párt már jó ideje közeledik egymáshoz, ennek első megnyilvánulásai Simicska Lajosnak a Jobbik gazdasági hátországában való megjelenésével egy időben mutatkoztak. Vona Gábor akkori elnök a párt 2015-ös fővárosi majálisán az addigi retorikától élesen eltérve azonos kategóriába helyezte a két szervezetet, egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a Jobbik és az LMP a XXI. század pártjai. Pár hónappal később Török Gábor, a Jobbikhoz közel álló politikai elemző az új iránynak megfelelően azt mondta a Heti Válasznak, hogy a Jobbik és az LMP közti falat mind a két oldalról elkezdték bontani, amiben szerinte van ráció. A két párt közeledése sokáig nem lépett szintet, azonban az áprilisi parlamenti választás közelsége a téma felmelegítésére ösztökélte a feleket. Vona Gábor, a Magyar Nemzet online felületének úgy nyilatkozott tavaly novemberben, hogy bizonyos feltételek megvalósulása esetén akár koalícióra is lépne az LMP-vel. Innentől kezdve a nyilvánosság előtt zajlott a huzavona: együttműködnek-e az országgyűlési voksoláson, és ha igen, milyen formában. Végül erre nem került sor,az ellenzék áprilisban súlyos vereséget szenvedett, ami komoly változásokat eredményezett a két pártban, és azok gazdasági és szellemi holdudvarában.A folyamat részeként Vona Gábor lemondott valamennyi politikai tisztségéről, Simicska Lajos otthagyta a Jobbikot, az LMP vezetői pedig meg egymás után buktak meg. Amiről addig csak a színfalak mögött suttogtak, a választást követően valósággá vált: a Jobbik és az LMP politikusai nyíltan kezdtek el beszélni az együttműködésről. Keresztes Lóránt László, az LMP férfi társelnöke, és Kanász-Nagy Máté, a zöldek országos titkára többször is nyilvánvalóvá tették, hogy látnak esélyt a Jobbikkal való együttműködésre. Az egykori radikálisok balratolódása, és a zöldek középre húzása újabb jelentős mozgásokat eredményezett: Volner János a Jobbik korábbi alelnöke többek között ezért távolodott el a Jobbiktól, és feltehetően több korábbi LMP-s politikus kilépésében is közrejátszott, hogy pártjuk látványosan közeledik a Jobbikhoz. Egyesek mennek, mások felemelkednek: Demeter Márta ez utóbbi kategóriába tartozik.