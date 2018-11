Bajkai: Magyarországot egy békebeli országnak gondolják

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a most induló Nemzeti Konzultációról, a családok biztonságáról, de mellette szóba kerültek még gazdasági és parlamenti kérdések is.

A képviselő elmondta, már el is olvasta a legújabb Nemzeti Konzultáció kérdéseit, amelyeknek a középpontjában a családok állnak, majd hozzátette, most is nagyon fontos kérdésekről van szó, valamint azt is kiemelte, a Fidesz-KDNP vezette kormánynak ez egy nagyon fontos alapelve, hogy bizonyos nagyon fontos kérdésekben megkérdezik az embereket.

Bajkai István reményei szerint a mostani konzultációnak is köszönhetően a családokat támogató kormányzati politika ismét megerősítést nyer, hiszen Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol nem csak beszélnek a családok fontosságáról, hanem tesznek is érte. Kiemelten fontos, hogy szülessenek még gyermekek, ennek kapcsán a politikus elmondta, az emberek gyermekvállalását nagyban elősegíti, hogy mennyire érzik biztonságosnak azt a lakókörnyezetet, ahol élnek, azt az országot, ahol élnek. Ez a másik jelentős tétel a pénzügyi támogatások mértéként túl, amelyek szintén összefüggnek a gazdasági teljesítménnyel, így akár a biztonsággal is. Magyarország eddig is sokat tett a biztonságért, de ennél még többet is szeretnének tenni. Szerencsére van arra jel, itthonról, de a hozzánk költöző külföldiektől is, hogy ma Magyarországot egy békebeli országnak gondolják, látják.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.