Kálmán Olga, hogy szerepelhessen, most éppen verset szaval

A Simicska-korszak Hír TV-jének borzalmas nézettsége és ellenzéki elfogultsága miatt sokszor megmosolygott, majd a Hír TV visszavétele után kirúgott műsorvezetője kemény küzdelmet folytat azért, hogy megmaradjon a nézők emlékezetében. Az már mindegy neki, hogy hogyan. Minden lehetőséget megragad. Most a közismert álhírgyár, a csepeli hajlékalanokat pénzzel hazugságra bíró 24 oldalán szerepel, nem is akárhogyan. Egy Ady Endre-verset szaval. Igen. Kálmán Olga most éppen szaval.