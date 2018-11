Alföldi Róbert után szeletelős technobuli vigasztalja Kálmán Olgát

Miután a Hír TV visszakerült a polgári oldalhoz, Kálmán Olgát azonnal kirúgták. Az ellenzéknek – utolsó hónapjaiban főleg a Jobbiknak – gátlástalanul hízelgő riporternő azóta görcsösen bizonygatja a világnak, hogy kínos bukása ellenére is ő maga a sikeresség jelképe. A 24-en ma megjelent, a nézőben, olvasóban a szekundér szégyenérzetet kiváltó szavalásáig hosszú út vezetett.

Kálmán Olga volt (akart lenni) a baloldal Szigorú Tekintetű Tévése, aki porig alázta az izzadó homlokú politikusokat, legalábbis saját magyarázatában. Itt nem feltétlenül a teljes balliberális ellenzékre vagy éppen Vona Gábor ex-Jobbik-elnökre kell gondolni, hiszen utóbbi baráti politikus volt, neki nem volt szabad nagyon kemény kérdéseket feltennie, mert ha esetleg miniszterelnök-jelölt úr nem tudott volna válaszolni, az Kálmánra nézve is égő lett volna (azért tulajdonos úrnak is voltak elvárásai!). Éppen ezért a Hír TV-s korszaka miatt meglehetősen vegyes a megítélése annak, hogy mennyire is volt kemény Kálmán Olga. Hiszen, aki hol kemény, hol nem, az nem lehet százszázalékosan kemény, így igazából félkeményként lehetne őt leginkább jellemezni. Ennek ellenére valamiért a köztudatban még mindig az a kép él róla, hogy Kálmán Olga a szigorú, a kemény tévés. Csakhogy a Szigorú Tekintetű Tévés műsorainak nézettségi mutatói nem teljesen úgy alakultak, ahogy azt eltervezték (konkrétan az ATV hasonló idősávban futatott műsora napi szinten verte oda-vissza az Egyenes Beszédet), augusztus elején pedig a televízió új vezetése megköszönte neki a nézőszámcsökkentésben való aktív részvételt, majd eltanácsolták. Ezen a ponton azonban

csoda, varázslat, hókuszpókusz történt: kirúgásának napján Kálmán Olga látványosan elkezdett úgy tenni, mint aki nagyon jól érzi magát!

De nem úgy visszafogottan, szerényen, hanem teli tüdőből és nyilvánosan, mindenki szeme láttára. Természetesen a komplett balliberális média magáénak érezte a feladatot, hogy bemutassa, milyen csodálatosan alakult az élete a Hír TV-től való távozása óta. Következzék Kálmán Olgának az Eltanácsolása Utáni Tökéletes Élete!

Kálmán Olga szemüvegben Ady-verset szaval

Mivel minden olyan jó, ezért az ellenzéki propagandaújság, a 24 munkatársainak elszavalta Ady Endrének a Jóság síró vágya című versét. Olyan jól sikerült a produkciója, hogy erről külön megemlékeztünk.

Kálmán Olga szeletelős technobulikra jár

Majd kicsattant jókedvében, amikor a 24.hu munkatársával meglátogatta az egyik budapesti szórakozóhelyet, ahol egy szeletelős technobuliba ugrott be. Bár elmondása szerint nem ez a kedvenc műfaja, de jókedvét semmi sem szegheti.

Kálmán Olga főz, Kálmán Olga biciklizik, Kálmán Olga gyerekeivel foglalkozik, Kálmán Olga kertészkedik

„Augusztus elseje óta nem láthatjuk a képernyőn, aminek mi, nézők nem örülünk, tízéves fia viszont igen. Kálmán Olgának most végre olyan dolgokra is jut ideje, amikre eddig alig: főz, kertészkedik, biciklizik” –írja a Meglepetés.hu nevű portál az estéit otthon töltő Szigorú Tekintetű Tévésről, aki a kép tanúsága szerint már nem is olyan szigorú tekintetű. Minden a legnagyobb rendben van!

Kálmán Olga a tengerparton pihen

Egy keményen ledolgozott év után mindenkinek a legnagyobb vágya egy tengerparti pihenés. Kálmán Olgának ez is összejött, élőben és boldogan jelentkezett be Facebook-oldalán nyaralásának helyszínéről.

Kálmán Olga a sivatagban mezítláb kendőt lebegtet

Cipő nélkül a sivatagban? – ennél fílingesebb, ragyogóbb pillanata nincs is az életnek. Kálmán Olga nyaralásának a csúcspontján lerúgta lábbelijét, a szabadság könnyed fuvallata megcsapta, és elkezdett egy kendőt lebegtetni a sivatag közepén. Take it easy!

Kálmán Olga tv-show-kba jár

A régi barátokra minden körülmények között lehet számítani, így Alföldi Róbert „mesterrendezőre” is, akivel együtt szerepeltek egy tévés szórakoztató műsorban. (Hol máshol, mint az RTL reggeli műsorában, amit csodák csodája, mindennap nagyon megver a TV2 Mokkája.) A kép tanúsága szerint felhőtlen volt a jókedv a stúdióban. The show must go on!

Kálmán Olga egyszerre több érdeklődőnek is nyilatkozik

Kálmán Olgának egy kirúgás nem jelent akadályt abban, hogy egyszerre több tévécsatornának nyilatkozzon. Ha kérdeznek, én válaszolok – gondolhatta Kálmán, majd válaszolt. Az élet megy tovább, emberek!

Kálmán Olga kocsiban ül, és elindul a maga útján

„Elindulok a magam útján!” – mondta Kálmán Olga, majd bepattant egy autóba. Az ember mindig valahonnan jön, és mindig valamerre tart – tökéletesen ült a korábbi tévés autós hasonlata, ennél jobb már nem is lehetett volna. Az égadta egy világon semmi baj nincs Kálmán Olgával, még a humorérzéke is rendben van!

Hát, ilyen őszintén telnek Kálmán Olga mindennapjai a bukása után.