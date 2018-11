A Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján a Jobbik korábbi alelnöke ezzel elismerte, amit eddig nem sokan, hogy Simcska Lajos pénzelte a Jobbikot. Volner másik két volt jobbikos alelnökkel, Apáti Istvánnal és Fülöp Erikkel belépett a Mi Hazánk Mozgalomba, nemzeti politizálást kívánnak folytatni, a ballibeális pártokkal való együttműködést kizárták.

A Mi Hazánk Mozgalom szerda délután két órás kezdéssel tartott sajtótájékoztatót, amelyen Toroczkai László pártelnök és Dúró Dóra elnökhelyettes mellett a Jobbik két korábbi alelnöke, Volner János és Fülöp Erik is részt vett. Toroczkai bejelentette, hogy mától a magyar Országgyűlésben nemcsak egy, hanem négy képviselője lesz a radikálisoknak. Ez annyit jelent, hogy a

a balratolódás miatt a Jobbikból kilépő Volner János, Fülöp Erik és Apáti István belépett a Mi Hazánk Mozgalomba, politikai pályafutásokat itt folytatják.

A párt elnöke ismertette, hogy mi politikájuknak lényege:

a nemzet az első, a nemzet érdekeit semmilyen magánérdek oltárán fel nem áldozzuk.

A három egykori jobbikos politikus közül Volner János társai nevében kijelentette, hogy az igazi Jobbikot keresik. "Egy olyan professzionálisan működő, nemzeti értékrendet követő, jobboldali pártot szeretnének a jövőben építeni, amely alkalmas lesz arra, hogy Magyarországon egy reális kormányzati alternatívát tudjon a Fidesszel szemben nyújtani" - tette hozzá. A politikus arról beszélt, hogy a Mi Hazánk Mozgalomba való belépésük nem volt előre elrendeltetett. Ismertette, hogy Toroczkaiékhoz csatlakozott a Jobbikban korábban aktívan politizáló nemzeti értékrendet vallók többsége is. "Sok olyannal együtt, aki korábban nem választott pártot magának; most már itt van a legtöbb barátunk és szövetségesünk, kipróbált harcostársunk" - fogalmazott. Hozzátette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom képviselőivel folytatott tárgyalásokon tisztázódott, hogy az értékrendek és a szervezetépítési-stratégiai elképzelések is összhangban vannak. Majd hangsúlyozta, a parlament legszegényebb pártjához csatlakoznak. Mondandójának a legérdekesebb része azonban az volt, amikor finoman elkezdett a Jobbik múltjára visszautalni.

Ami nincs, és nem is lesz, az az oligarcha. Ugyanis nekünk sem eddig nem volt, sem ezután nem lesz.

Ezzel Volner elismerte, azt, amit eddig vezető jobbikos politikus ez idáig nem igen tett meg:

Finoman elismerte, hogy Simicska Lajos és pénze állt a Jobbik mögött az áprilisi választásig.

Kijelentette továbbá, hogy, se helyi, se országos szinten nem fognak együttműködni

a bukott balliberális oldal pártjaival.

Ahogy beszámoltunk róla, Volner Jánost - 17 támogató, négy ellenző és három tartózkodó voks mellett - október elején zárta ki soraiból a Jobbik-frakció. Emiatti tiltakozásul lépett ki a képviselőcsoportból Apáti István és Fülöp Erik. Mindannyiuk ellen fegyelmi eljárás indult, amiért nem adták vissza országgyűlési képviselői mandátumukat. A következő másfél hétben mindhárman kiléptek a Jobbikból.