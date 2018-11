A kormány a munkabérek emelésével kívánja kiváltani az utalványokat

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjút. Ebben az mondja, hogy a magyar munkavállalóknak inkább a bérük emelkedjen, ne pedig utalványokban kapják a fizetésük egy részét. Szó esik arról is, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem szűnik meg a cafeteria. A magyar rendszer osztrák és német példát fog követni.

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjújában azt mondta, hogy

a magyar munkavállalóknak inkább a bérük emelkedjen, ne pedig utalványokban kapják a fizetésük egy részét. A kormány a munkabért terhelő adók csökkentésével, a szociális hozzájárulási adó további két százalékpontos csökkentésével, valamit a közszféra béremelési programjának folytatásával teremti meg a béremelés feltételeit.

A sajtóhíresztelésekkel ellentétben a cafeteria nem szűnik meg, csak a rendszer egyszerűsödik, és a 450 ezer forintos keretösszeg sem változik – erősítette meg a lapnak az államtitkár.