A szegedi VIP-parkolóbotrány néven elhíresült ügyben az önkormányzat nem hajlandó kiadni azt a listát, amin az ingyenes parkolóbérletesek neve szerepel. Az eddig kiszivárgott nevek alapján más bűncselekmények is felmerülhetnek, mint például hivatali visszaélés.

A helyi önkormányzati lapban próbálják tisztára mosni Botka László, szocialista polgármester helyettesét, kabinetfőnökét és a város főjegyzőét. Ezekben a cikkekben azt írják, hogy a bíróság több évtizedes „szokásjogot" kifogásol, vagyis azt a szegeden elhíresült gyakorlatot, hogy az adott képviselő bemondja a nevét és kapja is az ingyenes parkolásra feljogosító bérletet, ami a munkájához kell –mondta a Magyar Hírlapnak Német Ferenc, a szegedi önkormányzat jogi- és ügyrendi bizottságának külsős tagja. A kormányhivatalnál fogják megtámadni azt a határozatot és bizottsági előterjesztést, amit a baloldali többség fogadott el, amely szerint nem összeférhetetlen az,

hogy a várost olyan személyek irányítják, akiket hivatali tevékenységükkel összefüggésben hűtlen kezelésért ítéltek el

– tette hozzá Német. A Fideszes politikus azt is megemlítette, hogy a szocialista polgármester által vezetett városvezetés, már a látszatra sem ad és nem tartja be az általuk hozott szabályokat. A bizottsági ülések összehívása után ugyanis, három napot kell biztosítani a tagoknak, hogy megismerhessék a bizottságban tárgyalni kívánt dokumentumokat és felkészüljenek az ülésre, de ők ezt is elmulasztották.

A külsős bizottsági tag azt is elmondta, hogy

az önkormányzat nem hajlandó kiadni a ingyenesen osztogatott parkolóbérletesek listáját

pedig-mint fogalmazott- az eddig megismert, illetve kiszivárgott nevek alapján más bűncselekmények is felmerülhetnek, például a hivatali visszaélés, vagy akár a befolyással üzérkedés is, amelyek miatt újabb feljelentést fontolgatnak. Annyi tudható, hogy az ötszázhét kiadott bérlet akár harminc-negyven százaléka is lehet olyanoknál, akiknek

semmi közük nem volt a városhoz és semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.

A bérletjuttatások részben az MSZP megyei és városi „építkezését" szolgálták, egy másik csoportot alkottak a haverok, titkárnők, sógorok és barátok, a harmadik csoportban pedig rendőröket, ügyészt, bírót is találni – fogalmazott Német példaként említve a Mars téri piac ledózerolásának ügyét, amelyet Botkáék karhatalmi segítséggel hajtottak végre. A bontás során négy magántulajdonban lévő ingatlant is lebontottak, amire engedélyük nem volt. A bontás előtt egy Fideszes képviselő a rendőrkapitánynál-aki szintén VIP bérletes-bejelentette a rendőrségen, hogy törvénytelenségre készülnek, ennek ellenére a rendőrség karhatalmat nyújtottak a dózeroláshoz.

A károsultak hiába tettek feljelentést, az eljárást megszűntették.

Az ORFK újra nyomozást rendelt el, s az ügyet áttették a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra. A most elítélt főjegyző úgy nyilatkozott, nem az önkormányzat hívta ki a rendőrséget a Mars téri piacra, de akkor ki? – teszi fel a kérdést Német.