Még az idén elkezdődhet a Kárpát-medencét lefedő falugazdászprogram

Jól képzett falugazdászok segíthetik a határon túli magyar gazdálkodók boldogulását. A tervek szerint az Agrárminisztérium hamarosan elindíthatja a programot. A szakemberek segítségével számos támogatáshoz és pályázati pénzhez juthatnak hozzá az érintettek, a gazdaságok fejlődése pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy minél többen találják meg számításukat szülőföldjükön - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.

A hálózat működtetésére évi 420 millió forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre.