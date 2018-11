Saját magát buktatta le a Soros-egyetem

Megerősítette a Magyar Idők által közölteket az amerikai CEU fiktív voltáról a Soros-egyetem rektorhelyettese. Az Origo megkeresésére Enyedi Zsolt saját maga által kiadott nyilatkozatában ismerte el, hogy nem rendelkeznek anyaintézménnyel az Egyesült Államokban, és az egyetlen kinti képzésük oklevelet, s nem diplomát ad. Korábban egy hangfelvétel alapján derült ki, hogy nem indított egyetemi képzést a Soros-egyetem az amerikai Bard College-dzsal közösen. A Soros-egyetem így továbbra sem felel meg a felsőoktatási törvénynek. A történet legérdekesebb vonása, hogy a hazai Soros György-féle álhírgyárak kórusban keltek Enyedi védelmére, miközben az érvelése mögötti buktatókra egyáltalán nem hívták fel a figyelmet.

Lebukott a Soros-egyetem. A budapesti intézmény továbbra sem felel meg a felsőoktatási törvénynek, hiszen mindössze oklevél szerezhető az egyetlen „szakon", amelyet a Soros-egyetem a tengerentúli intézménnyel együttműködve hozott létre. Ez azt jelenti, hogy semmilyen közös posztgraduális képzést nem indított a Soros-egyetem az Egyesült Államokban található Bard College-dzsal (BC) – derül ki egyértelműen az utóbbi egyetem Mesterképzésért Felelős Tanulmányi Osztály vezetőjével készített telefonbeszélgetésből.

A Magyar Idők birtokába került felvételen Janet Stetson arról tájékoztatott egy hallgatót, aki a BC-n jelenleg futó és jövőre induló Soros-egyetemi képzésekről érdeklődött, hogy Soros György egyetemének nincs mesterdiplomát adó képzése a Bardon, és azon kívül sem indítottak semmilyen képzést Amerikában. Szavai szerint mindössze jelentéktelennek mondható együttműködés van a két intézmény között, amely abban merül ki, hogy a Bard-alapképzésben részt vevő diákjai néhány hónapra eljöhetnek Európába a Soros-egyetemre.

Beindultak a Soros-féle fake news gyárak

A megjelent cikkre Enyedi Zsolt, a Soros-egyetem rektorhelyettese egy hosszú magyarázkodást tett közzé, amiben saját magát buktatta le. A legszebb az egészben, hogy a Soros-egyetem alkalmazottjának mondatait a hazai álhírgyárak mindenféle kritika nélkül vették át, és olyan értelmezést adtak a történteknek, miszerint a Magyar Idők valótlant állított volna. Persze ez az eljárás nem idegen a Soros-féle álhírgyáraktól, működésüket ebben a cikkünkben mutattuk be.

Saját magát buktatta le a Soros-alkalmazott

Enyedi azzal érvelt, hogy átküldte a Magyar Időknek a New York oktatási hivatala igazgatójának hivatalos levelét, amiben leszögezi, hogy a Bard College-dzsal való együttműködés keretében, valamint attól függetlenül New York városában, felsőfokú oktatást végeznek New York államban. Azonban a New York-i mesterképzés szintén nem teljesíti a magyar felsőoktatási törvény kritériumait, hiszen Enyedi Zsolt tájékoztatása szerint abban a városban sem rendelkezik a Soros-egyetem anyaintézménnyel, mindössze részlegesen kihelyezett, túlnyomórészt Budapesten zajló fiókképzést folytatnak.

A rektorhelyettes azt is állította, hogy a felvételen beszélő Janet Stetson, aki a Bard College Mesterképzésért Felelős Tanulmányi Osztály vezetője, személyesen nem foglalkozik a Soros-egyetem programjával. A tanulmányi osztály vezetőjeként azonban Stetson ismeri a két egyetem Amerikában futó programjait, és hangsúlyozta, hogy az USA-ban nem indított egyetemi képzést a Soros-egyetem.

Egy kulipinytóban székel az "egyetem"

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a csalás már korábban lelepleződött, ugyanis Soros György emberei filléres trükkel próbálják igazolni, hogy a Soros-egyetem egy létező amerikai egyetem, amely így joggal adhat amerikai diplomát Magyarországon. Eddig képek támasztották alá a magyar kormány gyanúját, miszerint a Soros-egyetem az Egyesült Államokban csak egy fiktív kampuszt tart fenn, és valójában Budapesten végzi a világboldogító hálózat kiképzését.

Utóbbi esetben viszont törvénytelen volna a működése, hiszen kizárólag magyar egyetemként csak Magyarországon akkreditált képzést nyújthatnának, és ahhoz adhatnának diplomát. Enyedi Zsolt később elektronikus levélben azt bizonygatta, hogy programjukkal nem Janet Stetson, hanem Jonathan Becker tanulmányi főtitkárhelyettes foglalkozik. A Soros-egyetem rektorhelyettese kitért rá: szeptemberben az egyetem egy másik programot is elkezdett New Yorkban.

Kovács Zoltán: Nem adnak magyarázatot

A Soros-egyetem és a Bard College megállapodásával kapcsolatban napvilágra került tények nem adnak választ azokra a kritériumokra, amelyeket minden más, Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény teljesíteni tudott, azt, hogy saját hazájukban valóban folytatnak akadémiai tevékenységet, végeznek oktatást, van kampuszuk – nyilatkozta Kovács Zoltán kormányszóvivő.

A politikus hozzátette, hogy amikor a kormány az elmúlt másfél évben arról beszél egyértelműen és következetesen, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, akkor nem a magyar állam van lépéskényszerben, nem a magyar államnak kell lépéseket tennie, hogy megfeleljen a törvényeknek.

A Soros-egyetem mint diplomakiadó, a fenti feltételek teljesítése nélkül működő jogi személyiség a Soros-egyetemnek kell fejtörést okozzon – jegyezte meg.

Ez a törvény

A Soros-egyetem tavaly szeptemberben kötött együttműködési megállapodást az amerikai Bard College-dzsal, ezzel próbálták biztosítani magyarországi működésüket. A felsőoktatási törvény tavalyi módosítása előírja, hogy a hazánkban működő külföldi egyetemek csak akkor adhatnak ki külföldi diplomát, ha a származási országukban rendelkeznek anyaintézménnyel. A Soros-egyetem máig nem felelt meg a fenti kritériumoknak, ám Kovács Zoltán kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is leszögezte, hogy a Közép-európai Egyetem működését semmi nem veszélyezteti, az integráns része a magyar felsőoktatásnak.