Jobbik-háború: Volner János durva kérdéseket tett fel Sneider Tamásnak

"Tamás, nem ismersz véletlenül egy olyan jogász hölgyet, aki a Jobbiknál az elmúlt évek során négy különböző kifizetőhely részére mindösszesen közel 1 millió forint/hó megbízási díjat számlázott?" - tette fel a kérdést az egykori radikálisok korábbi alelnöke közösségi oldalán, miután tegnap este a Jobbik-közeli Gulyás Balázs az ATV-ben felolvasta a pártvezetésnek címzett magánlevelezésének tartalmát. Továbbra sem csillapodnak tehát a kedélyek Volner kilépése óta, nagyon eldurvult a helyzet a Jobbikban maradók és a távozók között. A legnagyobb kérdés az, hogy meddig mennek a felek. Egy biztos: sokat tudnak egymásról.

Amióta Volner János kilépett a Jobbikból, valóságos össztűz alá került: a pártpropaganda sorozatban rukkol elő az újabbnál újabb, és a leplezőbbnél leleplezőbb lejárató anyagokkal, jobbikos politikusok nyilvánosan és óriási elánnal szidják a pártmédiában, közösségi oldalaikon, és ott, ahol csak lehetőségük van rá. Ez utóbbiban igazán nagymester „Szotyi" Szolnokról, aki Vona Gábor keresztfiaként tökélyre fejlesztette a volnerezést, egész gyűjteménye van az ilyen jellegű posztokból. Mindez arra enged következtetni, hogy

Volner János és a Jobbik között erősen megromlott a viszony.

Hogy nem a falnak beszélek, azt a Jobbik egykori alelnökének tegnap esti ATV-s szereplése is megmutatta. Ugyanis nem más történt, minthogy

újabb szintet ugrott lefele a felek viszonya, minden eddiginél jobban eldurvult a hangnem közöttük.

A balliberális ATV Egyenes Beszéd Kontrában című műsorában ugyanis olyan történt, amire nem igazán lehetett számítani.

Volnert egy a pártelnökségnek címzett levelével szembesítették az ATV-ben

Egy újságíró, nevezetesen a Jobbik-közeli Gulyás Balázs Volner – egyik Sneider Tamás pártelnöknek és Gyöngyösi Mártonnak címzett – magánlevelével szembesítette Volner Jánost. A Jobbik október 23-ai rendezvényén felszólaló, amúgy független megmondóember sajtóetikai kérdéseket felvetve FELOLVASTA a levél egyes részeit a politikusnak. E szerint május 14-én, az akkor még képviselő azt írta pártvezetőknek, hogy kérne a barátnőjének 420 ezres fizetést, magának egy Skoda Octavia típusú személygépkocsit, és jelezné, hogy egy budai irodában, ahol Chesterfield bőr ülőgarnitúra van, ott le tudna ülni külső helyszínen Fekete-Győr Andrással, Herényi Károllyal és Magyar Györggyel.

Volner elismerte, hogy írt ilyen levelet, de több dolgot is cáfolt belőle.

Elismerte, hogy találkozott Herényivel és Magyarral, de nem választási megállapodásról volt szó.

Tagadta, hogy Fekete-Győrrel találkozott volna a levélben foglaltak szerint.

Hozzátette, hogy barátnője éveken keresztül a Jobbik parlamenti frakciójának alkalmazásában állt, és ennek a munkakörnek a meghosszabbításáról szólt az írása.

Az exjobbikos politikus nem hagyta annyiban, és ma reggel közösségi oldalán görgette tovább a történetet kimért fenyegetéssel megfűszerezve.

Volner kérdéseket tett fel Sneider Tamásnak

"Nemrég az ATV-nek ugyanebben a műsorában Sneider Tamást, a Jobbik ideiglenes elnökét udvarias alákérdezéssel kényeztették 20 percen keresztül, kínosan ügyelve arra, nehogy bármilyen kellemetlen témával megzavarják a tévémeghívások elől látványosan menekülő politikust" - kezdte barátilag a felvezetést Volner, aki kifogásolta, hogy az újságírók magánlevelének felolvasásával igyekeztek kellemetlen meglepetést okozni neki. "Sikertelenül" - értékelte a Jobbik-közeli Gulyás akcióját a politikus. Majd lényegében megismételte, amit az ATV-ben védekezésképpen mondott:

Nem volt kellemetlen számára, hogy pártfeladatot végrehajtva leült Magyar Györggyel és Herényi Károllyal egy beszélgetésre.

Nem hozzák zavarba azzal sem, hogy egy jogász részére havonta nettó 230 ezer forintos munkabér kifizetését javasolta.

Nem szégyellte azt sem, hogy a korábban frakcióvezetőként használt, törvény szerint juttatott Skoda Octavia hasonló célokra történő használatát általános frakcióvezető-helyettesként és egyben a párt vezető politikusaként igényelte.

Miután Volner gondosan leírta, hogy mi miért nem kellmetlen neki, a következő két, kiemelkedően kedves kérdést tette fel a "süllyedő hajóról patkányként menekülő Sneider Tamásnak". Első kérdés:

Tamás, nem ismersz véletlenül egy olyan jogász hölgyet, aki a Jobbiknál az elmúlt évek során négy különböző kifizetőhely részére mindösszesen közel 1 millió forint/hó megbízási díjat számlázott?

Majd nagyvonalúan a módszereket is ismertette: "külön a frakciónak, külön a pártnak, külön a pártalapítványnak és külön a sajtóalapítványnak, hogy ne legyen feltűnő." Második kérdés:

kötött-e a feleséged a parlamenti frakcióval olyan szerződést, amely több mint havi 1 millió forinttal díjazta a Jobbik First Ladyjét?

Természetesen a menetrendet ezúttal is vázolta: "És most csak a frakcióból származó bevételről beszélek, a másik három kifizetőhely még nincs is benne."

Sneider Tamás egyelőre még nem válaszolt Volner kérdéseire. Nem ez volt az első csörtéjük, a lejáratását célzó szivárogtatás után most minden eddiginél keményebb üzengetésbe kezdett Volner János. A politikus jelezte, hogyha kell, ő is elő tud állni információkkal. Továbbra sem csillapodnak tehát a kedélyek a Jobbikból való kilépése óta, meglehetősen eldurvult a helyzet a maradók és a távozók között. A legnagyobb kérdés az, hogy meddig mennek a felek. Egy biztos: sokat tudnak egymásról.

A támogatók bizalmát viszont már biztos, hogy eljátszották. A Jobbikban zajló belharcok óta a felmérések szerint megfeleződött a párt tábora.