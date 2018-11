Ismét lebukott a 24 nevezetű balliberális álhírgyár

Ismételten beállt az álhírgyártásba a 24 nevezetű álfüggetlen balliberális portál. Míg a héten egyszer azzal buktak le, hogy pénzt fizettek hajléktaloknak, hogy hazudjanak, addig most Tiborcz Istvánról sikerült valótlant állítaniuk. A mögöttünk hagyott héten sem pihentek az álhírgyárak, de ismét csúnyán lebuktak, például azzal is, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke pert nyert a folyamatosan tarháló Index ellen. Ugyanis róla is folyamatosan hazudoztak, ezt állapította meg a bíróság.