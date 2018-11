Abszurdok a Soros-Sargenitini jelentés vádjai

Gulyás Gergely szerint a kormány továbbra is abszurdnak tartja a Soros-Sargentini jelentést, mivel olyan ügyekbe is bele akar szólni az Európai Parlament, amelyek nem uniós hatáskörbe tartoznak. A miniszter azt is megerősítette, hogy szó sem volt a Fidesz és a néppárt különválásáról.