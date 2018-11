Meggyilkolhatták volna Makai Viktóriát a szex után

Makai Viktória többszörös bajnok futónőt októberben támadta meg H. János. A férfi megpróbálta megerőszakolni kiszemelt áldozatát, de ez nem sikerült, mert nem volt erekciója. A kétgyerekes anyát végül a férje mentette meg. A nő szerint H. János nem hagyta volna életben, ha sikerül megerőszakolnia – írja a Bors.

Pszichológiai érzékének és lelkierejének köszönheti az életét Makai Viktória, akit októberben a 37 éves H. István megpróbált megerőszakolni a X. kerületi Jászberényi úton. A férfi majdnem egy órán keresztül próbálta szexre kényszeríteni, de nem sikerült neki, mert nem volt erekciója. Makai Viktóriának közben sikerült szóval tartania a férfit – írja a Bors.

„Lerángatta a nadrágomat, majd a sajátját is, és próbált közösülni, de ő is szembesült azzal, hogy az erekciója és a péniszének a mérete sem segítette ezt a folyamatot. Elkezdte mondani, hogy sajnálja, és hogy bocsánatot kér, de azt is mondta, hogy majd neki ez mennyire rossz lesz, hogy ezt megteszi. Olyan volt, mint akinek megesett saját magán a szíve” – mondta a lapnak Makai Viktória, aki azért, hogy elterelje a férfi figyelmét, a korábbi sérelmeiről próbálta meg faggatni a támadót.

H. István azt akarta, hogy a nő orálisan elégítse ki, aztán ő „kényeztette” volna a futónőt. A férfi ekkor már meztelen volt, és a földön ült, és áldozatán sem volt nadrág.

Ha megpróbáltam volna támadni, akkor pár másodperc előnyöm lett volna a menekülésre. Fizikai erőt éreztem magamban, de az életembe kerülhetett volna, ha utolér. Az egyik szemem annyira be volt már dagadva, hogy nem láttam, a másikon is csak egy kicsi részt – mondta Viktória, aki szerint ha H. István megkapja, amit akar, akkor megöli.

Ahogy korábban írtuk, Makai Viktória futónőt októberben futás közben egy férfi megpróbálta megerőszakolni. A kétgyerekes anyját a férje mentette meg, aki a nő után indult.

A rendőrök először a munkahelyén keresték a támadót. Az üzletvezető elmondta a rendőröknek, hogy H. István felesége nemrég azt kérdezte tőle üzenetben, hogy mi történt a férjével, mert véresen ment haza egy céges rendezvényről. Ezek után a rendőrök H. István házához mentek, ahol a férfi a kamrában, meztelenül próbált meg elbújni egy hűtő mögött. A ruháit ugyanis a támadás helyszínén hagyta. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van.