Nagyszabású természetfilmes dokumentumfilm készül az idén 120 éve született gróf Széchenyi Zsigmond Afrika-utazó és vadászíró életéről. A gróf özvegye, Hertelendy Margit 93 éves, és aktívan segítette a forgatócsoport munkáját személyes felvételekkel és a Széchenyi Zsigmond által írt naplókkal. A napokban a film készítői meglátogatták az özvegyet. Az Origo stábjának is nyilatkozott Hertelendy Margit, aki azt mondta: izgul, hogy milyen lesz a film, és már nagyon szeretné látni. A film készítőitől néhány exkluzív felvételt is kaptunk, amelyet a nyári, afrikai forgatáson készítettek.

A gróf életét új szemszögből megvilágító film bemutatja az Afrika múltja és jelene közti drámai változásokat, felhívva a figyelmet a természetvédelem jelentőségére.

Az alkotók munkáját a kezdetektől segítette a ma 93 éves özvegy, Széchenyi Zsigmondné Hertelendy Margit. A forgatást támogatta a Magyar Természettudományi Múzeum és a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum és a Takarékbank.

Széchenyi Zsigmond 1898-ban született Nagyváradon, és 1967-ben halt meg Budapesten. Vadász, utazó és író volt, a magyar vadászirodalom klasszikusai között tartják számon. Vadászott Európában, Afrikában, Indiában és Alaszkában is.

A készülő film a gróf életét az utolsó Afrika-szafariján keresztül mutatja be. Erről írt könyve, a Denaturált Afrika nemcsak a vadászkalandok leírásáról szól, hanem szociológiai, társadalomtudományi, természetvédelmi kérdéseket is feszegetett abban a megvilágításban, ahogyan az író az évtizedekkel azelőtti állapotokat látta.

Erre az útjára feleségével, egyben az expedíció fotósával, Hertelendy Margittal utazott. Az utazás állami megbízásából egy állatgyűjtő expedíció volt, amely a Nemzeti Múzeum 1956-os forradalomban megsemmisült Afrika-kiállítás anyagának pótlására szolgált.

A filmet várhatóan 2019 második felében mutatják be.

A forgatóstáb – Lajos Tamás producer, Lerner János rendező, és Tóth Zsolt Marcell operatőr – a napokban meglátogatta a gróf özvegyét, Hertelendy Margitot. Velük ment Vida József is, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója, aki szintén részt vett nyáron a forgatáson, Afrikában. Az Origo stábja is ott volt a látogatáson, és Széchenyi Zsigmond özvegye nyilatkozott nekünk. A film készítőitől pedig exkluzív felvételeket kaptunk, amelyeket Afrikában forgattak nyáron.

Nézze meg a videót!