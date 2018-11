Orbán Viktor: A Soros-egyetem ügye körül állandó a hisztériakeltés

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádióban beszélt a családpolitikáról, a Soros-egyetem körüli hisztréiakeltésről és az Európai Néppártról is. A magyar kormányfő szerint a még erősebb családpolitika a nemzetnek és a fiataloknak is jó. Orbán blöffnek tartja, hogy a CEU elmenne Magyarországról, és szerinte az Európai Néppárt még nem áll készen a választásokra.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendége volt, ahol többek között a magyar családpolitikáról, a Soros-egyetemről és az Európai Néppártról is is beszélt.

A magyar miniszterelnök a rádióbeszélgetésben azt mondta, hogy a Soros-egyetem ügye az régi ügye a magyar politikának, és mióta itt vannak Magyarországon, állandó hisztériakeltés van körülöttük.

Orbán Viktor szerint egyértelmű törvények vannak Magyarországon, ezek mindenkire vonatkoznak, mindenkinek be kell tartani, és hiába keltenek politikai hisztériát egy-egy egyetem körül, nem vagyok hajlandó senkinek törvényen kívüliséget biztosítani.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy „merek nagy tétekben fogadni, hogy fogjuk még őket látni itt, Budapesten”.

Családpolitika

A még erősebb családpolitika történelmi összefüggésben jó az egész nemzetnek, ezen belül a fiataloknak is, akik felmérések szerint általában családban gondolkoznak, több gyermeket szeretnének, mielőtt szembesülnének a felnőttkori anyagi nehézségekkel – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádióban.

A kormányfő szokásos rádióinterjújában úgy fogalmazott, olyan Magyarországot szeretne, amelyben egyetlen fiatalnak sem kell megváltoztatnia a gyermekvállalásra, családalapításra vonatkozó terveit csak azért, mert anyagi nehézségekkel találja szemben magát.

Kiemelte, Magyarország európai összevetésben ezért költi már most is a legtöbbet a családok támogatására saját nemzeti össztermékéhez, vagyis gazdasági teljesítményéhez képest. Ennek a mélyén az a megfontolás is ott van, hogy Magyarországon a népesség folyamatosan csökken, és ha ez így megy tovább, akkor a magyarok el fognak fogyni – mondta Orbán Viktor.

A történelemben mindig baj szokott lenni abból, ha kevesebb gyermek születik, mint amennyi a közösség biológiai fenntartásához szükséges.

Az Európai Néppártról

Az Európai Néppárt még nem áll készen a választásokra. De a voksolás jövő májusban lesz, van még idő. Meg szoktuk nyerni a választásokat, ez talán el is kényelmesített minket. Nem vagyunk acélosak, de a baloldal még rosszabb állapotban van – mondta el a kormányfő.

Orbán Viktor szerint egyenesen kell beszélni:

Nem tudtuk a briteket benn tartani, a migránsokat kinn tartani.

Kiemelte, hogy Magyarországon nemzeti konzultációk keretében szokták megkérdezni az embereket, Európában máshol nem, sok országban vissza kell szerezni az emberek bizalmát.

Migráció

Orbán Viktor beszélt a műsorban az ENSZ migrációs csomagjáról is.

Nem szabad aláírni az ENSZ migrációs csomagját, mondta Orbán, ezért is lépett ki Magyarország a tárgyalássorozatból. Szerinte Szijjártó Pétert dicséri, hogy az elsők között tudtunk reagálni. Ez egy rossz szerződéstervezet, ez rossz az embereknek – mondta Orbán.