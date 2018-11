Szél Bernadett két hónappal később jött rá, hogy megpuccsolták az LMP-ben

A zöldeket otthagyó politikus októberben az Egyesült Államokba utazott, állítása szerint tanulni, és olyan tudással tért haza novemberre, amivel már magabiztosan kiismeri magát abban, hogy mi is történt vele szeptemberig. Amerika csodákra képes!

Nem a legszebb körülmények között szakított egymással Szél Bernadett és az LMP.

Áprilisban még a párt miniszterelnök-jelöltje volt a politikus, és mivel a választáson a várakozásokhoz képest rosszul szerepeltek a zöldek, Szél pozíciói is meginogtak párton belül.

még a párt miniszterelnök-jelöltje volt a politikus, és mivel a választáson a várakozásokhoz képest rosszul szerepeltek a zöldek, Szél pozíciói is meginogtak párton belül. Májusban ennek jelei látványosan megmutatkoztak, hiszen a tisztújító kongresszuson a küldöttek mindössze 60 százaléka szavazott rá úgy, hogy nem is volt ellenjelölt.

ennek jelei látványosan megmutatkoztak, hiszen a tisztújító kongresszuson a küldöttek mindössze 60 százaléka szavazott rá úgy, hogy nem is volt ellenjelölt. Júliusban már ott tartott a dolog, hogy az etikai bizottság három évre eltiltotta párttisztségek viselésétől, ami után visszavonult gondolkodni.

már ott tartott a dolog, hogy az etikai bizottság három évre eltiltotta párttisztségek viselésétől, ami után visszavonult gondolkodni. Augusztusban dűlőre jutott: lemondott az LMP társelnöki posztjáról és a frakcióvezetésről.

dűlőre jutott: lemondott az LMP társelnöki posztjáról és a frakcióvezetésről. Októberben kilépett az LMP-ből és a parlamenti frakcióból is, mert az etikai bizottság újabb fegyelmi eljárást indított ellene.

kilépett az LMP-ből és a parlamenti frakcióból is, mert az etikai bizottság újabb fegyelmi eljárást indított ellene. Még kilépését megelőzően megindult az üzengetés Szél és a pártvezetés között, elmérgesedett a viszony a felek között.

Vagyis, egy egyszerű újságolvasónak is elég világos volt, hogy mi történt. Miután Szél otthagyta a zöldeket, októberben az Egyesült Államokba utazott kiheverni a kudarcot.

A zöldek korábbi társelnöke tegnapi televíziós szereplése megmutatta, hogy nem hiába utazott a tengerentúlra: okosodni akart kimenni, és okosan érkezett vissza!

„Engem megpuccsoltak. Ezt ki kell mondani. Ez egy régi-új dolog a politikában, nem csak Magyarországon, ez ez volt. És ezt így is fogom fel” – az ATV A nap híre című műsorában rájött a politikus arra, ami eddig teljességgel kitalálhatatlan volt. Hogy Amerika csodákra képes, azt a beszélgetés következő mozzanata is példázza: Szél már oda fejlődött, hogy most már azt gondolja, tudja, kik puccsolták meg. Meg amúgy is: a tengerentúlról visszatérve egy csomó minden világos lett számára, például az, hogy furcsa dolgok történtek a háttérben, miközben a párt miniszterelnök-jelöltjeként kampányolt.

Most ezek után mondják azt, hogy nem érte meg elutazni.