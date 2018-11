Hóesés várható a jövő héten

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, és ekkor helyenként akár hózápor is lehet.