Márki-Zay lett az új Gulyás Márton

Mindenki Magyarországa Mozgalom néven jegyezték be Márki-Zay Péter és Magyar György ellenzéki politikusok által gründolt egyesületet, amelynek célja – nem fogják kitalálni – az ellenzéki összefogás kieszközölése, egy jelölt kiállítása választókerületenként, akarom mondani önkormányzatonként a fideszes jelölttel szemben.

A nyilvántartásba vételi végzés szerint az egyesület rendeltetése: „a részvételi demokrácia erősítése, a helyi közéleti aktivitás előmozdítása, a magyar civil társadalom önszerveződésnek támogatása."

Az alapítók célja pedig, hogy lehetőleg egy esélyes ellenzéki jelölt legyen a fideszes jelöltekkel szemben a jövő évi önkormányzati választáson. Ismerős ez a „nagyszerű" gondolat valahonnan, nem?

Könnyen ismerős lehet, hiszen az ellenzék 2010. óta szinte az összes választáson az "összefogást", illetve annak valamilyen formáját erőltette. Így a most áprilisi országgyűlési választáson is. Nem sok sikerrel, tegyük hozzá. De hát végül is, már fél év eltelt az utolsó választás óta, amikor utoljára megbukott ez a próbálkozás. Így ellenzéki logikával végül is akár ésszerű lehet újra megpróbálni. Ami a 106 egyéni választókerület szintjén sem ment, az biztos fog a több mint 3000 önkormányzat szintjén. Hajrá!Megjegyezzük azért halkan, hogy az eddigi hasonló ellenzéki próbálkozások mindig ugyanazt az eredményt hozták. A nagy nyilvános összeborulás után jött a felismerés, hogy ahhoz, hogy egy jelölt legyen egy körzetben, ahhoz a többieknek hátrébb kellene lépni, ami már nemigen tetszett az önérzetes ellenzéki "honatyáknak". Így általában az utóbbi felismerést az egymásra mutogatás és egymás rövid úton történő kinyírása követte.

De ha véletlenül mégis egy, vagy inkább egy igazi jelölt maradt állva a fideszes jelölttel szemben, akkor is a legtöbb esetben csúfos bukás lett a nagy ellenzéki olvasztótégely-trükk vége. Ennek oka pedig az lehet, hogy az ellenzéki pártvezetők lenézik a saját választópolgáraikat. Amit utóbbiak megéreznek.Az ellenzéki választópolgárok ugyanis nem birkák, akiket ide-oda lehet terelgetni, hanem érző és gondolkodó emberek, akiknek vélhetően van egy pártpreferenciája, ideológiai meggyőződése, amit szemben a hatalomért és pénzért bármire képes vezetőikkel nem tudnak és nem is akarnak egykönnyen feladni.Nos, visszatérve a nem sok novummal kecsegetető újabb kezdeményezéshez, meg kell említeni azt is, hogy ez sem nagy újdonság, hogy egy ernyőszervezetet hoz létre valaki a pártok és szavazóik egy akolba terelése érdekében. Gondoljunk csak vissza a néhány hónapja még az összefogással turnézó, április 8-án viszont csúfosat zakózó és azóta már kimúlt Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalomra, vagy a Bod Péter Ákos-féle V18 nevű hasonlóan kérészéletű és kizárólag a közös Fidesz-gyűlöletre hajazó kezdeményezésre.

(Nem akarok beleszólni a dolgukba, de lehet, hogy nem ártana valami más, kreatívabb programpont is, azonkívül hogy "buktassuk meg Orbánékat". De ők tudják.)

Mindenesetre született egy újabb ilyen kezdeményezés, ezúttal a hódmezővásárhelyi polgármester vezetésével, november 8-án pedig bejegyezték a Mindenki Magyarországa Mozgalom nevű szervezetet. Éljen!