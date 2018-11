A tét: nemzetek Európája vagy Soros nyílt társadalma lesz

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országgyűlésben felszólalva bírálta a migrációt támogató európai pártcsaládokat, de hozzátette: az Európai Néppárthoz tartozó pártoknak a biztonság lesz a legfontosabb. A választók szerinte csak ebben a pártcsaládban találnak olyan pártokat, amelyek ellenzik a bevándorlást.

Az óra ketyeg, és legalábbis a választásokig nem nekünk dolgozik - mondta Dömötör Csaba. Mert miközben erre semmilyen felhatalmazásuk nincs, Brüsszelben véglegesíteni akarják a bevándorlást támogató és állandóvá tevő eljárásokat. Most áll fel egy új intézményrendszer.

Pénzzel feltöltött kártyával, egyszerűsített vízummal, betelepítési programokkal és a határvédelmi jog elvételével tennék könnyebbé a migrációt. És ezzel teljesen kiszolgáltatnánk Európát és benne Magyarországot - mondta az államtitkár.

Most már tudjuk, hogy uniós pénzből is finanszírozzák azokat a migránskártyákat, amelyekkel a bevándorlók készpénzhez juthatnak, mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül. Az a teljesen tarthatatlan helyzet állt elő, hogy Brüsszel bemondásra több tízezer forintot ad a bevándorlóknak, miközben saját állampolgárainak sohasem ad ilyen lehetőséget.

Azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament ezen a héten is tárgyal a migránsvízumokról, amelyeket félrevezető módon humanitárius vízumnak neveznek. Azt is tudjuk, hogy a betelepítési kvóta továbbra is ott lappang a tárgyalóasztalok környékén, és ha nem figyelünk, akkor bármikor elfogadtatnák. És azt is tudjuk, hogy mi áll az új hétéves költségvetési tervezetben. Az, hogy az EU-nak duplaannyit kellene költeni bevándorlásra, mint most, javarészt a mostani uniós programok rovására - sorolta az államtitkár.

Ez így egyben egy teljesen elfogadhatatlan bevándorlási csomag. Hazárdírozás Európa jövőjével. Nem akarunk sem migránskártyákat, sem migránsvízumot, sem nyitott határokat és betelepítéseket sem. Mi nem a bevándorlásra akarunk pénzt költeni, hanem a gyermeket nevelő családokra - mondta Dömötör Csaba.

A tét tehát nem is lehetne nagyobb. Nyílt társadalom, vagy nemzetek Európája. Nem kérdés, hogy mi melyik oldalon állunk ebben a vitában -

fejezte be felszólalását az államtitkár.