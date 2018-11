Egy, a Hír TV birtokába jutott titkos hangfelvételen Stummer János, a párt alelnöke a Jobbik parlamenti gyakornoki programja prostitúciós jellegének felszámolásáról beszélt a párt májusi tisztújító kongresszusán.

Szombati Facebook-posztjában Volner János, a Jobbik elnöke Sneider Tamás feleségének és barátnőjének egymilliós fizetéséről és más luxusjuttatásokról számolt be, továbbá azt írta, hogy „nem is engem kísérgettek ide-oda a semmihez nem értő, de piszok jól fizetett miniszoknyás kolleginák”.

Most pedig a Hír TV titkos hangfelvételén Stummer beszélt hasonló jelenségekről. Az alelnök úgy fogalmazott a májusi kongresszuson, hogy hangsúlyos szerepet szánt még a fizetett alkalmazottak körének felülvizsgálatára is. Mint fogalmazott:

Felül kell vizsgálnunk a fizetett alkalmazottak körét. A becsületesen és mindent beleadva dolgozóknak nagyobb megbecsülés és odafigyelés, lustáknak és a lassúaknak lapulevél jár. Megújítjuk a Jobbik utánpótlásképzését, felszámoljuk a Jobbik-gyakornokiprogram prostitúciós jellegét, a helyi tagozatokban feltűnő tisztességes fiatalokat pedig nem elüldözzük, hanem segítjük előmenetelüket.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Volner János korábban arról is értekezett Facebook-oldalán, hogy a korábbi pártelnök, Vona Gábor már Sneider Tamás utódját is megtalálta, méghozzá a baloldali fordulat iránt szintén elkötelezett Stummer János személyében.