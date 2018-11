Soros György emberei egy jogszerű döntés ellen tüntetnek

Korábban bevándorláspárti tüntetést szervezett a Soros-hálózat egyik legmegbízhatóbb tagja, Horgas Péter, aki hétfőn a Nemzeti Nyomozóiroda előtt demonstrál egy jogszerűen lezárt nyomozás ellen. Társai vannak, egykori SZDSZ-katonák. Ahogy azt már megszoktuk, Soros György hazai szövetségesei a jogot sem tisztelik, ha nem az ő érdekük szerint születnek a döntések.

Tiltakozó akciót szervezett hétfőre a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix Mozgalom. A szervezet azért tiltakozik, mert a vizsgálat kiderítette, az Elios mindent a lehető legtörvényesebben csinált.

De mi is valójában a Főnix Mozgalom?

Bár hivatalosan egy fiatal mozgalom (nyáron alakult meg),

a Soros-aktivista-hálózatból született.

Horgas Péter, a szervezet vezetője korábban Schilling Árpáddal, Gulyás Mártonnal, Vágó Gáborral és a Taníték Mozgalommal is közösen akciózott. Horgas Péter a migránsügyben is teljes mértékben kiszolgálta Soros érdekeit. A Soros-hálózat majdnem minden elemével fellépett közösen a bevándorláspárti spekuláns érdekében. Ő szervezte 2016 őszén is a bevándorláspárti tüntetést a Soros-Sargentini jelentés ügyében is rendkívül aktív Pardavi Mártával szemben.

A választás előtt pedig Elek Istvánnal, az LMP alapítójával és az SZDSZ-es holdudvarhoz tartozó Lányi Andrással írt levelet az ellenzéki pártoknak, persze a sorosista érdekek mellett agitálva.

A tüntetést szervező Főnix Mozgalom Facebook-csoportjának adminisztrátorai – micsoda meglepetés –Bőhm András volt SZDSZ-es parlamenti és fővárosi képviselő, és Horváth G. György, aki a Népszabadságnak és az SZDSZ-esek által alapított Beszélőnek volt rendszeres szerzője.