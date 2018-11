Jelentős adományokat vittek Kárpátaljára

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt kárpátaljai útjáról, az imareggelikről, valamint a jelentős törvényalkotási munkáról, ami a képviselőkre vár.

A politikus beszámolt arról, hogy a hétvégén a Kárpátalján járt, Nagydobronyban, ahol Mága Zoltán hegedűművésszel és Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság tanácsának vezetőjével vittek jótékonysági adományokat. Meglátogatták a helyi református leány nevelőotthon lakóit, de elmentek a helyi romák által lakott városrészre is, ahol korábban – valószínűleg szándékos gyújtogatás következtében – leégett a helyi imaház és az óvoda. Az imaház és az óvoda felújítására pedig egy ötmillió forintos adományt adtak át, ennek is köszönhetően a tervek szerint akár jövő év közepére elkészül az új imaház és az óvoda is.

Minden helyre eljuttatott adománynak örültek a helyiek, minden segítségre szükségük van, bár az is igaz, hogy a református leányotthonban az alapvető élelmiszerekből nincs hiány, miután teljes mértékben önellátásra rendezkedtek be, mindent maguk állítanak elő. Ugyanakkor az is igaz, az adományok nélkül nehéz helyzetben lennének Nagydobronyban és másutt is, ezért is van az, hogy a magyar kormány külön is jelentős támogatásokat juttat el Kárpátaljára – tette hozzá a képviselő.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.