Nézzük Botka László ügyeit!

Óriási szegedi botrányok, nagyon sokakat irritáló luxuséletmód és maldív-szigeteki búvárkodások – ezek a botrányok kísérik az MSZP-s Botka László szegedi városvezetését.

Botka László szegedi városvezetését az elmúlt években hangos botrányok kísérték. A legutóbbi botrányt az okozta, hogy több, Botka Lászlóhoz köthető személyt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gyulai Járásbíróság a VIP-parkolóbotrány néven elhíresült ügyben. Solymos Lászlón kívül Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, valamint Kalmár Gábor kabinetfőnököt, az önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi igazgatóját és egy másik munkatársát is elítélték.

Botka első igazán nagy országos botrányát az okozta, amikor kiderült, hogy többmilliós karórákat hord. A szocialista elnök méregdrága szenvedélye annak fényében volt különösen pikáns, hogy míg az MSZP 2017-es plakátkampányában a gazdagokat adóztatná, addig a párt elnöke vagyonbevallásában „elfelejtette” feltüntetni a 3-5 millió forintot érő darabokat. Kiderült, Szegeden saját párttársai is gyakran Rolex Lacinak hívták Botkát a háta mögött.

Luxusautóval furikázik, miközben van önkormányzati járgány is

Botkáról az is kiderült, hogy ő és felesége egy 25 milliós, vadonatúj Jeep Grand Cherokee luxusautóval közlekedik. Pedig a polgármester amúgy nem szorul rá a luxusautóra, mivel sokszor az önkormányzat autója és sofőr fuvarozza. Egy ritka, extrákkal felszerelt, különleges kiadású Limited típusról van szó, amiben a fűthető bőr kormánykeréktől az automatikus parkolásig sok minden megtalálható, ezért a 25 millióért. Ez a típus egyébként olyan kényelmi funkciókat is nyújt, mint a nyolc irányba elektromosan állítható vezetőülés, a hat irányba elektromosan állítható utasülés és a U-Connect okostelefonos szervizapplikáció.

Meghamisított pályázati adatlap

Az egyik zavaros ügyre még tavaly augusztus végén derült fény, amikor kiderült, a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Európai Csalás Elleni Hivatal (az OLAF) is vizsgálja a szegedi Mars téri piacberuházást, a Botka-féle szegedi önkormányzat egyik legsötétebb ügyét. Azt gyanítják ugyanis, hogy Botka László és munkatársai jogszerűtlenül igényeltek fejlesztési forrást az érintett területre, vagyis szándékosan hazudtak az Európai Uniónak. Szeged több milliárd forintot is bukhat Botkáék ügyén.

Az 1,9 milliárdos uniós támogatás megszerzése érdekében meghamisították a pályázati adatlapot, kisemmiztek vállalkozókat, engedély nélkül bontottak le sok bódét, és még a bírósági ítéleteket is semmibe vették. Az új Nagycsarnokot Botka László 2010. szeptember 11-én, az önkormányzati választás kampányában adta át, pedig még meg sem volt a használatba vételi engedély. Azt csak 2017 februárjában kapta meg a piac.

Luxuséletmód Botka módra

Botka László legnagyobb botrányát luxuséletmódja okozta. Miután lebuktatta a Ripost, bekerült a luxuskaróra és 300 négyzetméternyi telekrész is Botka Lászlónak, a szocialisták politikusának a javított vagyonbevallásába. Ahogy írtuk, még a saját pártjában is egy ideje „Rolex Lacinak” nevezett politikus a luxusautóját viszont még mindig nem vallotta be. Pedig ő az üzemben tartó. Ezenkívül Botkának három lakó- és egy üdülőingatlanban van tulajdonrésze.

Botka felerészben tulajdonosa egy 2001-ben vásárolt, 843 négyzetméteres szegedi teleknek és a 166 négyzetméteres lakásnak is, amely most több mint tízévi tulajdonlás után bővült az említett csaknem háromszáz négyzetméteres telekrésszel.

Az MSZP politikusa szintén felerészben tulajdonosa egy Szuha-Mátraalmáson lévő, 102 négyzetméteres telken álló üdülőnek, amelyet 2007-ben vásárolt a feleségével. Ezenkívül egy 95 négyzetméteres, V. kerületi lakásnak szintén felerészben tulajdonosa, míg a XIII. kerületben egy 48 négyzetméteres lakást kapott ajándékba a szüleitől.

Mint arról korábban szintén beszámoltunk, milliókba kerülhetett Botka László idei maldív-szigeteki kiruccanása az Origo számításai szerint. Szeged baloldali polgármestere korábban elismerte, hogy nagyon szereti a búvárkodást az egzotikus szigeteken, de amikor éppen gazdagellenes kampányba kezdett, szerette volna eltüntetni ezeknek a nyomait. Egyébként idén is a Maldív-szigetekről küldte el ultimátumát az MSZP-nek arról, hogy milyen feltételekkel vállalná a miniszterelnök-jelöltséget.

A Szeviép-botrány

Szintén beszámoltunk arról, hogy több száz kisvállalkozót tett tönkre az építkezési projektekkel foglalkozó Szeviép évekkel ezelőtti bedőlése. A büntetőügy napjainkban is zajlik. A károsultakat képviselő ügyvéd szerint a több mint 11 milliárdos tartozást maga után hagyó vállalkozás központi szerepet tölthetett be az MSZP finanszírozásában. A cég az alvállalkozók segítségével tolhatta ki a pénzeket Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő sofőrjének. Botka László egyébként a mai napig egy önkormányzati cég élén tartja Ujhelyi volt sofőrjét, akin keresztül eltűnt a pénz egy jelentős része.

Botka László persze igyekezett távol tartani magát a Szeviép-ügytől. A polgármester rendre azzal érvel, hogy Szeged 2002 és 2010 között több mint száz beruházást – és így közbeszerzést – bonyolított le, amelyeken egyszer sem nyert a Szeviép. Azonban a vállalat nem közvetlenül az önkormányzattal állt kapcsolatban, hanem a város többségi tulajdonában lévő cégekkel, illetve valamelyik leányvállalata egy konzorcium részeként vett részt a projekteken.

Szegeden a villamostól kezdve a fürdőig mindent ők építettek, benne voltak az M43-as autópálya és a nyugati elkerülő út kivitelezésében, a nevük ott szerepelt a rendezvénycsarnok és a Genomikai Innovációs Központ projektje mellett is. Botka László a két vádlott volt Szeviép-vezérrel közösen avatta fel a cégcsoport új irodaházát, és a harmadik vádlottal együtt írta alá a Napfényfürdő kivitelezési szerződését. Felvételek bizonyítják azt is, hogy Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester is a Szeviép érdekeinek érvényesülését segítette egy ingatlancsere kapcsán.