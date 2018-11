Fogy a levegő Staudt Gábor körül

A Nemzeti- Adó és Vámhivatal az ügyészség utasítására már Magyarországon is nyomozást rendelt el abban a több országot is érintő, többmilliós áfacsalási ügyben, melynek a feljelentés szerint a Jobbik korábbi főpolgármester-jelöltje, jelenleg is országgyűlési képviselője, Staudt Gábor az egyik elkövetője – írja a Pesti Srácok.