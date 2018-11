Juncker ismét remekelt: védelmébe vette az ENSZ migrációs csomagját

Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, sokan azért hátráltak ki a bevándorláspárti dokumentum mögül, mert nem olvasták el – olvasható a Der Standard nevű osztrák lap tudósításában. Szerinte, ha erre sor került volna, akkor másképp döntöttek volna az érintett országok. Itt az újabb Juncker-remeklés, ezúttal tántorgás nélkül!

Egyelőre Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke viszi a pálmát a mai napon, ugyanis ismét sikerült egy módfelett erős nyilatkozatot tennie, amit egy módfelett erős gondolatsorral indokolt meg. A Der Standard nevű osztrák lap arról cikkezett, hogy Juncker védelmébe vette az óriási politikai vitát generáló ENSZ-migrációs csomagot. Az Európai Unió vezetője szerint

az egyezmény elfogadásának folyamatából kilépő, és a dokumentummal kapcsolatban bizonytalankodó országok azért nem támogatják a paktumot, mert nem olvasták el azt,

bezzeg, ha végiglapozták volna, akkor másképp döntöttek volna.

Juncker fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a tervezet csökkentené az illegális migrációt, nem pedig növelné. Amúgy az ENSZ migrációs csomagjának szövegéről a világszervezet tagországai idén júliusban egyeztek meg, amelynek

deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele.

A Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról elnevezésű egyezményt a tervek szerint decemberben fogadják el az ENSZ marokkói csúcstalálkozóján. A dokumentum olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk. A migrációs csomag előkészítésével kapcsolatos egyeztetéseken személyesen részt vett az erősen Soroshoz köthető Louise Arbour, aki korábban elkészítette a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is (Migration Works for All).

Éppen tegnap adtunk hírt róla, hogy egy újabb ország hátrált ki a paktum mögül, Bulgária jelezte, hogy nem csatlakozik hozzá. Az elfogadás folyamatából már hivatalosan kilépett Magyarország, az Egyesült Államok, Ausztrália és Ausztria. Több ország pedig a távozását mérlegeli, így a lengyelek, a horvátok, a csehek, a dánok, a svájciak és a szlovénok is könnyen hasonlóan dönthetnek.