Megrogyott a szocialista vezetés Szegeden

Elfáradt, rutinból dolgozó baloldali városvezetés, hűtlen kezelésért börtönre ítélt Botka-bizalmasok, az elszalasztott lehetőségek miatt zúgolódó bal- és jobboldali elit, baloldali korrupciós ügyekben fuldokló Szeged, és egyre aktívabb helyi jobboldal - körbenéztünk, mi a helyzet Magyarország második legnagyobb városában.

A nap a legszebb színeket éltetve ragyogja be a Tisza-parti várost. Az utcákon új, nagy értékű autók, rengeteg biciklis, sok egyetemi diák látható, akik a kávézókban múlatják az időt - ez azonban csak a felszín. A mélyben forr az elégedetlenség, fogalmazott egyik forrásunk, majd így folytatta: Szeged a lehetőségeihez mérten óriási lemaradásban van.

Ennek oka szerinte, hogy a városvezetés, élén Botka Lászlóval belefáradt a rutinba. "Laci 2002-ben ígéretesen kezdte itteni pályafutását (Botka László szolnoki születésű - a szerk.), mára azonban nincs kontrollja a városban zajló folyamatok felett. Legfontosabb bizalmasait hűtlen kezelésért elítélték, a stábja szétesőben, mindenki kapkod, fúrja a másikat, panaszkodik a háta mögött, nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb. Recseg-ropog a teljes rendszer, ma már nem úgy van, hogy odatelefonálnak a rendőrségre vagy a bíróságra és el van intézve minden. És van, aki már a bőrét félti, és nyíltan árulja azokat a terhelő információkat, amiket Botkáról vagy Ujhelyiről tud" - mondta alkalmi túravezetőnk.

Laci megbukott az MSZP élén

Visszakérdezésünkre, hogy ennek mi az oka, a baloldali szimpátiájú, egykori Botka-támogató forrásunk úgy fogalmazott: "Lacit felőrölte a hatalom és a rengeteg sötét ügy. Fogyatkoznak körülötte az emberek, mert mindenki benne van valamilyen zűrös sztoriban. Ujhelyi is jobban tenné, ha visszavonulna végre a rengeteg pénzével. Laciknak az se tett jót, hogy az MSZP élén pillanatokon belül megbukott. Mi, szegediek nem is néztük jó szemmel, hogy akkor itt hagyott minket, majd amikor belebukott a miniszterelnök-jelöltségbe, visszajött a városba. Ha ló nincs, a szamár is jó?" - kérdezte az MSZP-szavazó szegedi ismerős.

Panaszkodnak a vállalkozók is: túl magas a sarc

Vállalkozó beszélgetőpartnerünk sem látja rózsásnak a helyzetet: "Egy rosszul ütemezett útfelújítással szétdúlták a Tisza Lajos körutat, a vásárlóim azóta elpártoltak, lassan becsukhatom a boltot. A másik az, hogy lassan nem éri meg vállalkozni itt, olyan sarcokat kell fizetni az önkormányzatnak" - fogalmaz. Szerinte csak Szegeden fordulhat elő, hogy az egyik legdrágább parkolási díjat kell fizetni az országban, de ezenfelül az üzlethelyiséget kiváltó vállalkozónak az üzlete előtt parkolási hozzájárulást is kell fizetnie az önkormányzatnak. Tehát kétszer fizetnek ugyanazért a területért. "Legalább látszana a városon ez a sok beszedett pénz - mondja - de ehelyett gazos, szemetes, koszos a város. Mire megy el ez a rengeteg pénz?" - kérdezi.

A szegedi jobboldal vezetői sem hurráoptimisták a város jelenét illetően. Szerintük Szeged egyszerűen kimaradt abból az országos fejlődésből, ami ma jellemzi Magyarországot, pedig az elmúlt pár évben olyan városok zárkóztak fel, mint a korábban évtizedes hanyatlásban vegetáló Miskolc. "Ha ellátogatsz Miskolcra, az összes út tükörsima, új. Nálunk Szegeden van a legrosszabb minőségű városi úthálózat, ebben biztos lehetsz. Pedig az alap infrastruktúra ma már elengedhetetlen. Nézd meg Debrecent. Azért ment oda a BMW. Ahogy Kecskemét is kilőtt a Mercedes I-II. miatt" - mondta érthető keserűséggel a hangjában egyikük.

Új emberek, dinamizmus a szegedi Fideszben

A szegedi jobboldal 2002 óta nem igazán találta a helyét. Bartha László fideszes polgármester és környezetének öröksége hosszú árnyékként vetült a helyi polgári oldalra. "Mostanában már látszik valami mozgolódás" - fogalmazott egy helybéli, aki szerint ennek jele, hogy sorcsere látszik a Fideszben.

"Dinamikus, bizonyított, tettre kész emberek váltják a régieket", mondja, és visszakérdezésünkre Bartók Csaba világklasszis kézilabdázóra, helyi sztárra utalt, valamint Kothencz Jánosra, aki ezernyi gyermeket nevel a gondozói hálózatában. Nagy Attila választókerületi elnök is friss arc, a homokhátsági, üllési polgármester közkedvelt figura a faluján túl is. Az új arcok mellett megjelentek olyan régiek is, akik az utóbbi másfél évtizedben visszahúzódtak, és korábban sem voltak Bartha László emberei. "Emellett sok fiatal is jön, akiknek a családja jobboldali, és tenni, dolgozni akarnak a városért" - állítja az egyik szegedi jobboldali forrásunk.

Országos figyelem

Úgy tudjuk, a miniszterelnök is kiemelt figyelmet szentel a városnak: Orbán Viktor stratégiai szerepet szán a városnak a dél-magyarországi, délvidéki, nyugat-romániai magyarság relációjában. "A miniszterelnök úgy tartja, ez a város sokkal nagyobb terveket szőhet magának annál, minthogy pusztán vegetáljon. Vissza akarja állítani azt az állapotot, amire Szegedet a történelem predesztinálja: Orbán a Dél-Magyarország, a Délvidék és az elcsatolt délnyugat-erdélyi területek fővárosaként tekint Szegedre, és az sem elhanyagolható szempont, hogy itt húzódik Magyarország és Európa fizikai védelme, az ő kormánya által épített határkerítés" - hangsúlyozta beszélgetőpartnerünk.

Mocorog a helyi jobboldal

A sokáig vezetetlen, a szétesettség jeleit mutató jobboldal újjászervezésének vannak jelei. "A tavaszi kampányban már jobbak voltunk, mint korábban. B. Nagy László könnyedén nyert, és Bartók Csaba is jobban szerepelt a várakozásoknál. Ez már az összeszedettebb működés miatt van" - fogalmazott beszélgetőtársam.

Szeged egyetemváros, az egyik legnagyobb magyar tudományegyetemmel. A helyi jobboldal tudja, hogy a tudományos és értelmiségi elit nélkül nem nyerhet a városban. Információink szerint az ő bevonásukra külön konzultációsorozatot indított a helyi Fidesz, melynek végén a szegedieket is megkérdezik majd arról, merre tartson a város a jövőben. "A legjobb embereket szedtük össze a városban, hogy közösen egy olyan víziót tegyünk le az asztalra, amely gazdaságilag, az infrastruktúra, a közlekedés, az ipar, és az egyetem tekintetében is visszacsatlakoztatja Szegedet az ország és a határokon átnyúló vérkeringésbe".

A szegedi jobboldal magára találásának más jelei is mutatkoznak. Rendszeresek a taggyűlések, ahol tájékoztatják a helyi tagságot az aktualitásokról. Emellett működik a SzegedMa Klub, ahol országosan ismert politikusok, háttéremberek, elemzők meghívásával szervezik újjá a szegedi jobboldali közösséget. "Az aprómunka is el van végezve végre" - fogalmazott a közösségszervezésre rálátó forrásunk.

Az aprómunka elvégzésének másik jele, hogy a tavaszi kampány előtt a helyi Fidesz indított egy aláírásgyűjtést, melynek óriási sikere volt a városban. "Az embereket érdekli Szeged és az otthonuk jövője és biztonsága. Többtízezren írták alá a 'Védjük meg Szegedet!' petíciót. A siker új lendületet adott nekünk is, hogy a munkát érdemes folytatni" - ezt már a szegedi kampányokban részt vevő munkatárs mondta el nekünk.

Botka sem a régi már

"Vaci Laci, ahogyan a szocialisták nevezték, míg léteztek, utalva arra, hogy Botka az örök reménység, aki folyton vacillál, hogy mit tegyen, szóval a polgármester a teljes elfáradás és beletörődés jeleit mutatja. A régebben nyílt, az emberekkel szót értő városvezető mára begubózott, bujkál, alig találkozik valakivel, a választókat kerüli, szinte fóbiája van a nyilvános szerepléstől, ha teheti, az utolsó pillanatban le is mondja azokat. Alig dolgozik, hetente egyszer vagy kétszer jár be a Városházára" - adott látleletet a politikusról az egyik szegedi bennfentes.

Egy bennfentes szerint Botka kezéből kicsúszott a gyeplő

Egy másik, a szegedi önkormányzat vezetésére rálátó forrásunk úgy fogalmazott, "Lacit felőrölte a hatalom és a rengeteg sötét ügy, amelyben szinte az összes embere érintett. Megijedt, hogy ha ilyen banánhéjon elcsúsztak, mint a parkolóügy, akkor mi jöhet még a milliárdos beszerzések körül? Az alatta lévő emberei is teljesen bizonytalanok. Laci nem tud már semmilyen erőt mutatni, gyakorlatilag pártja sincsen. Kényszeredetten poénkodik az értekezleteken, adja az állazát, de látványosan nincsen képben semmiről, hol az alpolgármestereket kérdezgeti, hol a kabinetfőnököt. Közben látványosan remeg a keze, lila a feje, és úgy izzad, mintha kánikulában dolgozna. Eközben az emberei lapátolják ki a pénzt az önkormányzati cégekből, gyakorlatilag szabadrablásba kezdtek, és ezt Laci nem is látja már át, és így nem is tudja megakadályozni. Valahol sajnálom, ami történik vele, de ezt csak magának köszönheti, mert kicsúszott a kezéből a gyeplő. Pont úgy járt, mint a ma már csak motyogós Demszkyként emlegetett volt Főpolgármester: tönkretette a rengeteg korrupciós ügy és a számtalan bűn" - fogalmazott kíméletlenül egy, a szegedi polgármester környezetében dolgozó forrásunk.