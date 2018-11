Molnár Zsolt szocialista képviselő, budapesti elnök, valamint Tóth Bertalan pártelnök egy háttérbeszélgetésen vett részt, amelyből kiderült, az MSZP milyen feltételek mentén kívánja megrendezni az előválasztást - derült ki az MTI tudósításából. A kizárólagos online szavazást nem támogatják, így elutasították a Puzsér Róbert által támasztott egyik legfontosabb feltételt. Újabb komoly nézeteltérés a főpolgármesterséggel kapcsolatban a baloldalon.

A szocialista párt vasárnapi közleményében mindenkit biztosított róla, hogy lesz előválasztás, és ennek érdekében komoly lépéseket is tettek. Mint írásukból kiderült, a hét végén megtárgyalták és elfogadták a főpolgármester-jelölt személyéről döntő előválasztás kereteit. Ráadásul olyan előremutató lépés is történt az ügyben, miszerint az előválasztással kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat a választmány a párt budapesti szervezetére bízta. Azaz nem kevesebb történt, minthogy a szocialista párt egyik szerve átutalta egy másik szervének a témát. Ezen a ponton sejteni lehetett, hogy záros határidőn belül komoly bejelentéssel áll elő az ellenzéki párt valamelyik képviselője. A keddi napon sor került erre, az MTI beszámolója szerint Molnár Zsolt szocialista képviselő, budapesti elnök, valamint Tóth Bertalan pártelnök egy háttérbeszélgetésen vett részt. Utóbbi február 3-át jelölte meg, amikorra egy sikeresen lebonyolított előválasztás esetén meg lehet Tarlós István főpolgármester kihívója. A beszélgetés egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogy

az MSZP ellenőrizhetetlensége és megvalósíthatatlansága miatt elutasítja Puzsér Róbert egyik legfontosabb feltételét, a teljes körű online szavazást.

A párt meglátása szerint a regisztrációkor mindenképpen szükség van személyes részvételre. Ismert, a humorista korábban erősen kritziálta a szocialistákat azért, mert "hallani sem akarnak" az internetes szavazásról. Ijesztő nekik, hogy esetleg nem ötezer nyugdíjas párttag, hanem ötvenezer budapesti nyilvánít vélemény." Ma pedig közösségi oldalán a következőképpen fogalmazott: "nem pusztán azért vállaltam, hogy részt veszek egy valóban demokratikus, internet-alapú előválasztáson, hogy lehívjam a szocialisták blöffjét, és megtapasztaljam, mennyit ér, hanem azért is, hogy kulturális precedenst teremtsek, és megpróbáljak kierőszakolni belőlük egy valóban reprezentatív előválasztást, mely nemcsak a nevében hasonlít a nyugatiakra, hanem szándékában, jellegében és tartalmában is. Mindent elkövetek, hogy az előválasztás megvalósuljon – és semmiképp sem adom a nevemet ahhoz, hogy egy ilyen demokratikus intézmény az MSZP prédája legyen." Molnár Zsolt ennek ellenére arra bíztatta a humoristát, vegyen részt az MSZP-féle előválasztáson. Molnár kitért arra is, hogy a szocialisták jelöltje Horváth Csaba lesz. "Ő egyedüli jelöltként pályázott, az MSZP fővárosi elnöksége és párttanácsa egyhangúlag támogatta" - közölte. Elmondta, a Párbeszéddel, a Szolidaritással és a Demokratikus Koalícióval (DK) is egyeztettek az előválasztásról. Ezek voltak továbbá a legfontosabb gondolatai a beszélgetésnek, pár feltételt azért meghatároztak a párt vezetői.