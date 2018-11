Óriási a sumákolás a Soros-féle migránskártyák körül

A Fidesz a Soros-hálózathoz fordul, és várják a választ, "hány migránskártyát töltöttek már fel Soros-pénzekkel".

A Fidesz várja a Soros-alapítvány és a migrációt támogató "Soros-szervezetek" válaszát arra, hogy pontosan hány migránskártyát töltöttek már fel "Soros-pénzekkel". Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy "nagy a sumákolás" a migránskártyák körül. SSem az Európai Bizottság, sem az ENSZ, sem a "Soros-hálózat" nem ad egyenes választ arra, hogy pontosan hányféle bankkártyával, összesen mennyi és milyen pénzzel látták el a migránsokat - mondta.

Most kifejezetten a "Soros-hálózathoz" fordulnak, és várják a válaszukat, "hány migránskártyát töltöttek már fel Soros-pénzekkel" - közölte. Halász János hozzátette: a "Soros-hálózat" nyíltan benne van a migráció finanszírozásában. Azt eddig is tudtuk, hogy a bevándorlást szervező NGO-k "Soros-pénzekkel" működnek, de most már azt is látjuk, hogy a migránskártyák is "Soros-pénzekkel" vannak kitömve. A "Soros-birodalom" ezzel is segíti Európa migránsokkal való elárasztását - jelentette ki.

Felháborító, hogy Brüsszel bevándorláspárti vezetői mindezt nemcsak szó nélkül hagyják, de valószínűleg segítik is - tette hozzá.

Kéz a kézben jár a terrorizmus