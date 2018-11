Tizenegy anyaggal bővült a tiltott dizájnerdrogok listája

A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a dizájnerdrogok elleni küzdelemre. Egy most megjelent rendelet a meglévő 74 mellett 11 új anyaggal bővítette a tiltott pszichoaktív szerek listáját - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára..

Rétvári Bence fontosnak nevezte a kábítószer-előállítókkal és -terjesztőkkel szembeni szigorú fellépést, hogy jelentősen visszaszoruljon a kábítószeres visszaélések száma, a fiatalok kevésbé legyenek kitéve a dizájnerdrogok és általában a kábítószerek veszélyének. Az államtitkár közölte, hogy a legújabb kábítószerek terjedésének megfékezésére hatályba lépett egy új miniszteri rendelet, amely az eddigi 74 mellett 11 új anyaggal bővítette a tiltott pszichoaktív szerek listáját.