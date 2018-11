A gyilkosság másnapján visszatérhetett a gyilkos VV Fanni lakásába

Megdöbbentő, eddig sosem hallott részletek derültek ki VV Fanni halálával kapcsolatban- számol be szerdai számában a Blikk.

Mintha egy fordulatos, hátborzongató krimi elevenedne meg, ugyanis kiderült, hogy a feltételezett gyilkos másnap visszatért a bűntett helyszínére.

A napilapnak egy, a neve elhallgatását kérő, az ügyet jól ismerő személy számolt be arról, hogy a nyomozás jelenlegi eredményei szerint mi is történhetett szinte napra pontosan egy éve, amikor a Való Világ egykori szereplőjét meggyilkolhatták.

Fanni egy hétfői napon tűnt el az otthonából. A gyanú szerint a férfi levitte a lány holttestét a mélygarázsba, ott betette az autója csomagtartójába, majd elvitte Siófokra. Ám a történetnek itt még nincs vége, ugyanis a férfi másnap visszament Budapestre. Mivel előző nap magával vitte Fanni kulcsait, ezért könnyen be is jutott a lakásba. Jól látszik minden a kamerák felvételein, pedig próbált rejtőzködni. Fekete, kapucnis pulóvert viselt, az ujját pedig jól lehúzta, hogy sehol ne hagyjon ujjlenyomatot, de még így is jól felismerhető a felvételeken – kezdte a Blikknek az informátor, aki azt is elárulta, hogy miért mehetett vissza a férfi.